FT: Нетаньяху ежедневно просит Трампа возобновить войну против Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настойчиво убеждает президента США Дональда Трампа возобновить удары по Ирану, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.
«Нетаньяху звонит ему каждый день (чтобы призвать к возобновлению войны. — “Ъ”). Те в Белом доме и за его пределами, кто не хочет войны, пытаются этому противостоять. Региональные лидеры говорят ему не идти на эскалацию и отдать приоритет переговорам»,— сказал собеседник издания.
Израильский источник FT отметил, что господин Нетаньяху хочет возобновления военных действий против Ирана, но не оказывает активного «давления» на Дональда Трампа.
После переговоров с премьер-министра Катара Дональд Трамп заявил о «позитивной динамике» на пути к завершению войны с Ираном. По его словам, возобновление ударов США по исламской республике «представляется весьма маловероятным».