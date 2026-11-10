FT: Нетаньяху ежедневно просит Трампа возобновить войну против Ирана

«Нетаньяху звонит ему каждый день (чтобы призвать к возобновлению войны. — “Ъ”). Те в Белом доме и за его пределами, кто не хочет войны, пытаются этому противостоять. Региональные лидеры говорят ему не идти на эскалацию и отдать приоритет переговорам»,— сказал собеседник издания.