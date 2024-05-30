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Коммерсантъ Review
Предыдущий слайд
Недвижимость
Как избежать рисков при покупке жилья на вторичном рынке
Финансы
Как устроена торговля «мемными» акциями
Бизнес
«Если алкоголь в локации не покупают, то и спрос на лекарства уменьшается»
Консультант по продукту GEO.Platforma Николай Нашутинский
Телекоммуникации
Как могут маркировать контент от нейросетей в России
Бизнес
Как меняется спрос на критически важные минералы
Телекоммуникации
Почему биометрическая идентификация в приложениях становится все популярнее
Следующий слайд
Мнения
Euroclear и Clearstream: в поисках лицензии
Анастасия Чередова — о том, как вернуть контроль над заблокированными активами
«Мы, можно сказать, академический стартап — и готовы к новым нестандартным решениям»
Глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский — об образовательных программах вуза
«Новый тренд на рынке недвижимости — подбор квартиры с помощью GPT»
Алексей Широков, руководитель продукта «Яндекс Недвижимость»
Тренды
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Лояльность как стратегия
Почему банки меняют программы с кэшбэком
Обросли экосистемами
Как операторы связи диверсифицируют бизнес
Китайские автомобили разъезжаются по миру
Экспорт машин из страны продолжает расти
Бесконтактный суверенитет
Российские сервисы бесконтактной оплаты делят рынок после ухода иностранных игроков
Покупателей квартир привлекают научным подходом
Как девелоперы конкурируют за внимание клиентов продуктовыми решениями
Буквы в цифре
Издатели о пользе и рисках цифровой трансформации своей отрасли
Куда же ты мчишься, унция тройская
Продолжат ли цены и спрос на золото расти или рынок ожидает коррекция
Стройка привлекает новых игроков
На рынке недвижимости Москвы растет конкуренция
Следующий слайд
Практика
Главные новости
Кто и зачем покупает жилье в ипотеку по рыночным ставкам
Как выявить автомобиль-«утопленник»
Как работает сплитование платежей для бизнеса
Как частные инвесторы вкладываются в офисную недвижимость
Как развивается рынок билетных агрегаторов в России
Review Финансы
Вся тема
Не забыть об НДФЛ
Линда Куркулите о последствиях непредставления налоговой декларации и неуплаты налогов
«У золота есть большой потенциал роста цен на длинном горизонте»
Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк — о спросе на металл
Бум на IPO
Как меняется российский рынок первичных размещений акций
Платежная недостаточность
Почему банки теряют интерес к обслуживанию карт
ESG-адаптация
Как меняется отношение российского бизнеса к требованиям устойчивого развития
Review Бизнес
Вся тема
Европа отключается от газа
Как меняется энергосистема ЕС
Модное место пусто не бывает
Как изменился российский fashion-ритейл за два года
Полтриллиона на машины
Россияне в марте побили рекорд трат на новые автомобили
Электромобилизация бизнеса
Что мешает проникновению электромобилей в корпоративные парки
Разморозка активов
Как будет проходить продажа заблокированных активов россиян
Review Телекоммуникации
Вся тема
Видеоэкспресс
Как монетизируются форматы видеорекламы в России и за рубежом
Игры разума
Как в России развивается и используется искусственный интеллект
Остров невывезения
Как в России развиваются сервисы для путешествий после ухода Booking.com
Суверенные сети
Как в мире и России развиваются собственные соцсети
Control-Alt-Delete
Как российский бизнес замещает продукты Microsoft
Review Недвижимость
Вся тема
Загородный квест
Как выбрать дачу на лето
Покупатели переключились на бизнес
Заметнее всего за год подорожало жилье бизнес-класса
Квартир с отделкой стало меньше
Стоит ли ждать роста предложения новостроек с ремонтом
Апартаменты апартаментам рознь
Какие риски стоит учесть при покупке такой недвижимости
Фонды привлекают складами и квартирами
Как непрофильному инвестору выбрать ЗПИФ недвижимости
Новости компаний
Все
30.05.2024
БК Фонбет
Александр Овечкин проведет прямой эфир для болельщиков
30.05.2024
ПАО Банк «ФК Открытие»
ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»
30.05.2024
АО «Российский аукционный дом»
ТРЦ «Восторг» в городе Кстово Нижегородской области сменит владельца
29.05.2024
Премия «Вызов»
Илья Семериков: «К 2030 году в России создадут 60-кубитный квантовый компьютер»
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