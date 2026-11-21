Axios: посланники Трампа провели в Берлине секретные переговоры с Катаром по Ирану
Axios: Уиткофф и Кушнер обсудили с Катаром возобновление ядерной сделки с Ираном
Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Берлине встречу с представителями Катара, сообщает Axios со ссылкой на источники. Они обсудили посреднические усилия Дохи в диалоге между Тегераном и Вашингтоном, рассказали источники портала.
Представители США общались с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и его посланником Али аль-Тавади. По информации Axios, Катар уже несколько недель пытается добиться соглашения, которое позволило бы возобновить режим прекращения огня, вернуться к переговорам по ядерной программе Ирана и предотвратить возобновление боевых действий.
Берлинской встрече предшествовал визит катарского премьера в Вашингтон, где он обсудил Иран с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Как сообщает Axios, господин аль-Тавади передал содержание этих бесед иранскому министру на встрече в Турции. Они также обсудили возможность вывести переговоры из тупика. По словам источников Axios, усилия Катара существенного прогресса пока не принесли.