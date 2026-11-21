Берлинской встрече предшествовал визит катарского премьера в Вашингтон, где он обсудил Иран с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Как сообщает Axios, господин аль-Тавади передал содержание этих бесед иранскому министру на встрече в Турции. Они также обсудили возможность вывести переговоры из тупика. По словам источников Axios, усилия Катара существенного прогресса пока не принесли.