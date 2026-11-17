Израиль пугает США Ираном
«Моссад» поделился разведданными о спящих ячейках
Разведсообщество США заподозрило Иран в подготовке в Вашингтоне взрыва с использованием химического оружия или грязной бомбы — кустарного устройства, начиненного радиоактивными веществами. Целью такой атаки могут стать чиновники высокого ранга, утверждают силовики. Появление этой информации совпало с состоявшимся 13–15 ноября визитом в США главы «Моссада» Романа Гофмана. По данным израильских СМИ, он пытался убедить американскую сторону в том, что иранские агенты готовят покушение на Дональда Трампа и его команду.
Иран может вынашивать планы по организации атаки в Вашингтоне с применением грязной бомбы, заявили каналу CNN источники в американской разведке. По их словам, профильные ведомства якобы получили данные, что комплектующие и начинка для потенциального взрывного устройства уже находятся на американской территории. «Вопрос заключается только в том, есть ли у них (иранцев.— “Ъ”) на самом деле люди для выполнения этой задачи,— приводит CNN слова источника.— Учитывая, насколько проницаема была наша граница на протяжении почти десяти лет, было бы чрезвычайно легко внедрить в страну агентов, которые могли бы доставать и складировать компоненты бомб».
Собеседники CNN делают оговорку, что вопрос об организации подобной атаки, судя по всему, пока носит гипотетический характер, однако американские спецслужбы волнует то, что полученные ими данные указывают на детальную проработку сценария потенциального удара и списка целей. Полученную Соединенными Штатами разведывательную информацию, как утверждают источники, можно интерпретировать как признак того, что Исламская Республика готовит различные варианты ответа на возможную военную эскалацию на Ближнем Востоке, которую все еще допускает президент Дональд Трамп.
Появление сообщений о подготовке Ираном терактов в США совпало с недавним визитом в Вашингтон Романа Гофмана, который состоялся по поручению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Директор «Моссада» находился в США с 13 по 15 ноября. Он провел в Вашингтоне закрытые консультации с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, а затем вылетел в Майами на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Сообщалось, что основной темой обсуждений в ходе визита шефа «Моссада» стали новые разведывательные данные об Иране, которые якобы получил Израиль, а также перспективы возобновления совместных американо-израильских операций против Тегерана, на чем в последние недели активно настаивает Биньямин Нетаньяху.
Как утверждают источники издания Israel Hayom, Роман Гофман передал главе ЦРУ критически важные разведданные о планах Тегерана, касающихся удара по американской политической элите. По словам источников Israel Hayom, израильская сторона уведомила Соединенные Штаты, что члены иранских спящих ячеек намереваются организовать теракт в Вашингтоне, используя гражданские дроны, начиненные взрывчаткой, и что под удар могут попасть высокопоставленные представители команды Трампа.
Из-за этого американские спецслужбы ограничили публичные выступления некоторых представителей администрации и попросили их сменить место жительства. Так, глава Минфина Скотт Бессент был экстренно переведен на военную базу из своего особняка в престижном столичном районе Джорджтаун. Впрочем, госсекретарь Марко Рубио переселился на военную базу Форт-Макнейр под Вашингтоном еще в прошлом году и теперь живет по соседству с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Важнее то, что после полученных разведывательных данных администрация Дональда Трампа решила пересмотреть свои подходы к идее переговоров с Ираном и отказаться от заключения какой-либо сделки по прекращению огня и ядерному досье, утверждают источники Israel Hayom.
Что касается иранских агентов в США, то об их существовании американские спецслужбы предупреждают последние 10–15 лет. Управление директора Национальной разведки США в своих ежегодных отчетах, посвященных ситуации в сфере безопасности, постоянно предупреждает о попытках Ирана углубить агентурную сеть в Штатах. В докладе за 2026 год управление утверждает, что «Иран доказал свою способность проводить смертоносные операции против американцев как на территории США, так и за рубежом».