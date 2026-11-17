Иран может вынашивать планы по организации атаки в Вашингтоне с применением грязной бомбы, заявили каналу CNN источники в американской разведке. По их словам, профильные ведомства якобы получили данные, что комплектующие и начинка для потенциального взрывного устройства уже находятся на американской территории. «Вопрос заключается только в том, есть ли у них (иранцев.— “Ъ”) на самом деле люди для выполнения этой задачи,— приводит CNN слова источника.— Учитывая, насколько проницаема была наша граница на протяжении почти десяти лет, было бы чрезвычайно легко внедрить в страну агентов, которые могли бы доставать и складировать компоненты бомб».