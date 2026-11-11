NYT: США не смогли убедить соседние с Ираном страны закрыть границы
США не смогли заставить соседние с Ираном страны — Турцию, Ирак и Пакистан — закрыть свои пограничные переходы, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным издания, в течение нескольких недель американские дипломаты безуспешно пытались убедить страны перекрыть сухопутные маршруты. Такие маршруты остаются последней экономической артерией Тегерана после морской блокады портов и санкций против авиации.
Как отмечает NYT, соседи Ирана опасаются, что закрытие границ нанесет им не меньший ущерб, чем самому Ирану, и спровоцирует волнения среди местного населения и контрабандистов. В итоге Турция отказалась менять пограничную политику, а Ирак и Пакистан ограничились временным закрытием отдельных переходов.
8 ноября президент США Дональд Трамп объявил о создании целевой группы под названием «Железные ворота». Группа будет работать над предотвращением транзита передовых систем оружия, технологий двойного назначения, а также подсанкционных материалов через сухопутные границы Ирана.