NYT: США не смогли убедить соседние с Ираном страны закрыть границы

Как отмечает NYT, соседи Ирана опасаются, что закрытие границ нанесет им не меньший ущерб, чем самому Ирану, и спровоцирует волнения среди местного населения и контрабандистов. В итоге Турция отказалась менять пограничную политику, а Ирак и Пакистан ограничились временным закрытием отдельных переходов.