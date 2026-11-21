Татьяна Ким покинула пост гендиректора Wildberries
Гендиректором ООО «Вайлдберриз» вместо Татьяны Ким стал Алексей Куликов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЕГРЮЛ. По данным «БИР-Аналитик», назначение произошло 20 ноября. О том, что госпожа Ким больше не является гендиректором Wildberries, также пишут «Известия».
Wildberries — крупнейший маркетплейс в России. В июне 2024 года Wildberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы Russ. В июле того же года стороны создали совместное предприятие РВБ, где 65% перешло ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн», бенефициарами которого выступают братья Леван и Роберт Мирзояны, владельцы ГК Russ. Оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб.
Ранее у ООО РВБ, управляющем объединенной компанией Wildberries & Russ, сменились учредители. Участие ООО «Вайлдберриз» Татьяны Ким 19 ноября снизилось с 65% до 45%, ООО «Стинн» структур Роберта Мирзояна — с 35% до 25%. Новыми совладельцами стали закрытые паевые фонды (ЗПИФ) «Томь» под управлением АО «ГФТ ПИФ» и «Гало» под управлением ООО УК «Эмрис». Это произошло вскоре после введения Евросоюзом санкций против Татьяны Ким.