Wildberries — крупнейший маркетплейс в России. В июне 2024 года Wildberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы Russ. В июле того же года стороны создали совместное предприятие РВБ, где 65% перешло ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн», бенефициарами которого выступают братья Леван и Роберт Мирзояны, владельцы ГК Russ. Оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб.