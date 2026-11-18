«Мирное соглашение пока остается недостижимым»
США и Иран обмениваются новыми ударами: оценки мировых СМИ
Ситуация вокруг Ирана продолжает накаляться. Иранская армия атаковала объекты США в соседних Кувейте и Бахрейне, а американские ВМС обстреляли иранский остров Кешм в Ормузском проливе. Эти события стали одной из главных тем в международной прессе — обозреватели опасаются, что стороны готовятся к возобновлению полномасштабных военных действий.
«Al Jazeera» (Доха, Катар)
Кувейт сообщает об атаках беспилотников, Иран и США наносят удары по Кешму и Бахрейну
Армия Кувейта заявила, что страна подверглась атакам беспилотников. США и Иран обмениваются ударами, что свидетельствует об эскалации напряженности в регионе, а мирное соглашение пока остается недостижимым.
Ранее США нанесли несколько ударов по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе. «Американский удар по объектам на острове Кешм не причинил ущерба жилым, коммерческим или инфраструктурным зонам»,— сообщил Ахмад Нафиси, заместитель губернатора иранской провинции Хормозган.
Это произошло спустя несколько часов после того, как Иран заявил об атаке с применением беспилотников на американскую радиолокационную систему в Бахрейне. Это была третья атака иранских беспилотников на Бахрейн за пять дней после нескольких недель затишья. Пятничный удар стал первой атакой Ирана на страну Персидского залива с начала сентября.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Иран атакует Кувейт и Бахрейн, обостряя борьбу за пролив
Рано утром в среду Иран нанес удары по Кувейту и Бахрейну, расширив географию своих целей на фоне продолжающихся атак Тегерана на суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив.
Нападение на Кувейт стало первой за более чем два месяца иранской атакой на это небольшое, богатое нефтью государство. Вооруженные силы Кувейта сообщили, что столкнулись с налетом беспилотников. Иран заявил, что целью атаки была кувейтская авиабаза «Али-ас-Салем», где размещены американские войска. Кувейт пока не предоставил информации о каком-либо ущербе в результате этого нападения.
«Нападения на Кувейт и Бахрейн служат сигналом о том, что Иран по-прежнему обладает возможностями наносить удары по партнерам США в зоне Персидского залива. Это также напоминание лидерам стран Залива о том, что они остаются уязвимыми перед лицом ответных мер за действия США в Ормузском проливе,— заявил Кристиан Коутс Ульрихсен, эксперт Института Бейкера при Университете Райса.— Поскольку администрация Трампа продолжает наращивать свое военное присутствие в регионе, эти атаки напоминают, что у США нет монополии на эскалацию конфликта».
The Japan Times (Токио, Япония)
Страны Персидского залива в состоянии боевой готовности после удара США по иранскому острову
В среду Кувейт заявил, что противодействует «враждебным атакам беспилотников», в то время как союзники Вашингтона в Персидском заливе оставались в состоянии повышенной готовности спустя несколько часов после того, как США нанесли удар по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе.
Бахрейн заявил, что его системы ПВО перехватили атаки из Ирана рано утром в среду, на следующий день после того, как Корпус стражей исламской революции Тегерана заявил об атаке базы в стране, используемой Вашингтоном.
Перехваты произошли на фоне продолжающегося противостояния между США и Ираном из-за этого ключевого водного пути, являющегося каналом для глобальных поставок энергоносителей, несмотря на временное затишье в войне, спровоцированной американо-израильскими ударами по Ирану в конце февраля.
La Nouvelle Revue Politique (Париж, Франция)
Почему Бахрейн является стратегической целью для Тегерана
Почему Иран так настойчиво нацеливается на Бахрейн, одно из самых маленьких государств Персидского залива, мусульманское население которого к тому же преимущественно шиитское? За этим парадоксом скрывается определяющая военная реальность: это небольшое островное королевство занимает исключительное положение в западной военной архитектуре Ближнего Востока.
Бахрейн — одно из самых маленьких государств на планете (665 кв. км, почти в четыре раза меньше города Вашингтон). Это очень скромное островное государство соединено с соседней Саудовской Аравией одним мостом (мост короля Фахда). Его население насчитывает около 800 тыс. человек (примерно 70% из которых — шииты, а правящая семья — сунниты). С начала регионального конфликта страна находится в условиях беспрецедентной напряженности. Не особенно известно то, что Бахрейн больше, чем любая другая страна Персидского залива, является оплотом прозападного влияния, прочно укоренившимся в НАТО. Таким образом, его небольшие размеры скрывают важное геостратегическое положение.
В военном отношении на территории Бахрейна расположены штаб-квартиры Пятого флота США и Центрального командования ВМС США (NAVCENT). Эти военно-морские командования охватывают обширную территорию (2,5 млн морских миль), простирающуюся от Персидского залива до Красного моря, включая Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив. Другими словами, из Бахрейна США контролируют и защищают три основных нефтедобывающих узла Ближнего Востока, что делает его главной целью для Ирана.
Помимо США, здесь также присутствует Великобритания. Военно-морские силы других стран участвуют в обеспечении местной морской безопасности на временной основе, в частности, в рамках Коалиции морских сил (КМС), объединяющей не менее 47 стран. Таким образом, практически все западные державы имеют корабли или оперативные отряды, курсирующие в этих водах. Для сравнения, в то время как другие государства Персидского залива — Катар, Кувейт и ОАЭ — также размещают американские базы… именно в Бахрейне сосредоточена основная часть военно-морского командования союзников.