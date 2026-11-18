Бахрейн — одно из самых маленьких государств на планете (665 кв. км, почти в четыре раза меньше города Вашингтон). Это очень скромное островное государство соединено с соседней Саудовской Аравией одним мостом (мост короля Фахда). Его население насчитывает около 800 тыс. человек (примерно 70% из которых — шииты, а правящая семья — сунниты). С начала регионального конфликта страна находится в условиях беспрецедентной напряженности. Не особенно известно то, что Бахрейн больше, чем любая другая страна Персидского залива, является оплотом прозападного влияния, прочно укоренившимся в НАТО. Таким образом, его небольшие размеры скрывают важное геостратегическое положение.