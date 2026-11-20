Окончательное решение о возобновлении ударов остается за Дональдом Трампом. Один из американских чиновников сообщил газете, что кампания экономического давления на Тегеран оказалась настолько эффективной, что Вашингтон не видит необходимости в проведении крупных боевых операций. Однако США оставляют за собой все варианты действий, добавил собеседник.