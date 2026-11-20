WSJ: глава «Моссада» призвал США возобновить авиаудары по Ирану
Глава израильской разведки «Моссад» Роман Гофман во время визита в США на прошлой неделе настаивал на возобновлении ударов по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, господин Гофман 13 ноября встретился в Вашингтоне с представителями администрации США, включая директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он передал американской стороне данные израильской разведки об иранской ядерной программе и выступил за проведение новой многодневной кампании авиаударов.
Как отмечает WSJ, господин Нетаньяху уже несколько месяцев добивается возобновления атак на Иран. Страны Персидского залива, опасаясь ответных ударов, подталкивают стороны к переговорам.
Окончательное решение о возобновлении ударов остается за Дональдом Трампом. Один из американских чиновников сообщил газете, что кампания экономического давления на Тегеран оказалась настолько эффективной, что Вашингтон не видит необходимости в проведении крупных боевых операций. Однако США оставляют за собой все варианты действий, добавил собеседник.