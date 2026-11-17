CNN: разведка США заподозрила Иран в подготовке атак с химоружием в Вашингтоне
Новые данные американской разведки указывают на то, что Иран разрабатывает планы покушения на высокопоставленных чиновников Белого дома путем подрыва «грязной бомбы» (бомбы, сочетающей ядерные компоненты и обычную взрывчатку) или применения химического оружия в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По словам собеседников телеканала, перехваченные США материалы содержат конкретные цели и локации. Однако сейчас планы Тегерана выглядят скорее как попытка обеспечить себе варианты действий на фоне конфликта, чем как признак неминуемой атаки.
Информация побудила американские ведомства провести экстренные совещания по выработке мер реагирования. Из-за возможной угрозы со стороны Ирана Секретная служба на прошлой неделе уже перевезла министра финансов Скотта Бессента в жилье на территории военной базы.
По информации телеканала, разведка перехватила переговоры, в которых утверждается, что иранская сторона заранее спрятала материалы для изготовления взрывных устройств на территории США.
Американские спецслужбы также отслеживают разведданные о возможном применении Ираном химического оружия против военных США на Ближнем Востоке.