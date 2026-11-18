Иран заявил об ударах по авиабазе США в Кувейте
Иранская армия сообщила, что нанесла удары с применением беспилотников по используемой США авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Целями ударов были американские системы ПВО Patriot, а также ракетные установки, находящиеся на базе, передает иранское агентство IRNA. Иран считает, что эта авиабаза играет «ключевую роль в военной и логистической стратегии агрессивной армии США в регионе».
Иран наносит удары по объектам США второй день подряд. 17 ноября ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поразили радиолокационную станцию США на бахрейнской авиабазе Шейх-Иса. КСИР назвал удар ответом на «продолжающиеся нарушения воздушного пространства» Ирана американскими беспилотниками. На прошлой неделе иранские власти пригрозили нанести ракетный удар по американским военным объектам в европейских странах.