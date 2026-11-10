WSJ: США вывели самолеты с британской базы из-за угрозы со стороны Ирана
Американские военнослужащие вывели воздушные суда с базы британских военно-воздушных сил (ВВС) Милденхолл, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. Собеседники газеты утверждают, что решение приняли из-за угрозы со стороны Ирана. Какой именно, не уточняется.
Накануне на базах Милденхолл и Лейкенхит ввели усиленные меры безопасности, писало специализирующееся на обороне издание TWZ. На них располагается различная техника ВВС США: самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, разведывательные самолеты RC-135V/W Rivet Joint, конвертопланы CV-22 Osprey. Источники издания также не раскрыли причину принятия таких мер.
США хранят на британских базах технику, задействованную в том числе в ударах по Ирану. В начале октября Вашингтон передислоцировал все свои бомбардировщики B-1B Lancer с авиабазы Фэрфорд в Великобритании обратно на свою территорию. Тогда поводом, по данным WSJ, послужила информация, согласно которой Корпус стражей исламской революции (КСИР) планировал нанести удар по самолетам и убить несколько сотен американских военнослужащих, дислоцированных на авиабазе.