WSJ: США вывели самолеты с британской базы из-за угрозы со стороны Ирана

США хранят на британских базах технику, задействованную в том числе в ударах по Ирану. В начале октября Вашингтон передислоцировал все свои бомбардировщики B-1B Lancer с авиабазы Фэрфорд в Великобритании обратно на свою территорию. Тогда поводом, по данным WSJ, послужила информация, согласно которой Корпус стражей исламской революции (КСИР) планировал нанести удар по самолетам и убить несколько сотен американских военнослужащих, дислоцированных на авиабазе.