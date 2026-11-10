Трамп: страны Ближнего Востока рассчитывают на сохранение блокады Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Ближнего Востока рассчитывают на статус-кво в конфликте Соединенных Штатов с Ираном. Об этом он сообщил после переговоров с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.
«Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны предпочли бы статус-кво, иными словами, продолжение величайшей морской блокады в истории и новой операции “Железные ворота” — таким образом, на суше и на море»,— написал американский президент в Truth Social.
По его словам, страны Ближнего Востока согласны с тем, что у Ирана не может быть ядерного оружия.
Господин Трамп отметил, что в случае необходимости США «находятся в полной боевой готовности». Однако, «на данный момент это весьма маловероятно», добавил он.