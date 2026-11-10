Трамп: страны Ближнего Востока рассчитывают на сохранение блокады Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Ближнего Востока рассчитывают на статус-кво в конфликте Соединенных Штатов с Ираном. Об этом он сообщил после переговоров с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.