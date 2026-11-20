Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет договориться с Вашингтоном, однако пока не готов согласиться на приемлемые для американской стороны условия. На пресс-конференции в Белом доме он также сообщил, что США рассчитывают на принципиально новый формат соглашения.