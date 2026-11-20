Трамп заявил о неготовности Ирана к сделке на условиях США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет договориться с Вашингтоном, однако пока не готов согласиться на приемлемые для американской стороны условия. На пресс-конференции в Белом доме он также сообщил, что США рассчитывают на принципиально новый формат соглашения.
«Они хотят заключить сделку, но они не желают заключать сделку, которая устраивала бы меня»,— сказал Дональд Трамп. Американский президент дал понять, что не пойдет на компромисс, если сочтет предложенный вариант недостаточным.
18 ноября The New York Times писала, что Дональд Трамп рассматривает планы новых ударов по Ирану. По сведениям газеты, к вопросу о возобновлении атак он обратился на фоне новых разведданных и давления Израиля. Окончательного решения об ударах на момент публикации не было.