«Тегеран грозит США жестким и мощным ответом»

Президент Дональд Трамп заявляет, что Соединенным Штатам больше не нужна сделка с Ираном. Заявление Трампа поднимает вопросы о будущем американо-иранских переговоров, в том числе о том, будут ли продолжаться дипломатические усилия со стороны других должностных лиц администрации, поскольку Вашингтон продолжает оказывать военное и экономическое давление на Тегеран.