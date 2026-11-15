«Тегеран грозит США жестким и мощным ответом»
Может ли возобновиться война между США и Ираном — мнения СМИ
Корпус стражей исламской революции Ирана запустил шесть беспилотников по американской радиолокационной системе в Бахрейне. Ранее Дональд Трамп заявил, что США уже фактически одержали победу над Ираном. Эти события привлекли внимание многих международных обозревателей, которые опасаются, что между двумя странами может возобновиться активная фаза военного конфликта.
Fox News (Нью-Йорк, США)
Трамп говорит о прекращении войны с Ираном, но эксперты предупреждают, что в его стратегии отсутствует важнейший элемент
Президент Дональд Трамп заявляет, что Соединенным Штатам больше не нужна сделка с Ираном. Заявление Трампа поднимает вопросы о будущем американо-иранских переговоров, в том числе о том, будут ли продолжаться дипломатические усилия со стороны других должностных лиц администрации, поскольку Вашингтон продолжает оказывать военное и экономическое давление на Тегеран.
Эксперт по национальной безопасности Людовик Худ полагает, что сочетание экономического принуждения, военной силы и регионального партнерства, используемое администрацией, является разумным, но предупредил, что важнейший дипломатический компонент остается недостаточно развитым. По словам Худа, кажущиеся противоречивыми сигналы со стороны Трампа могут быть частью продуманной переговорной стратегии. «Администрация проводит разумную гибридную стратегию, сочетающую экономическое принуждение, точечное применение силы и опору на дееспособных региональных союзников»,— отметил Худ.
Аль-Джазира (Доха, Катар)
Иран заявляет, что его целью стали американские радары в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что он запустил шесть беспилотников по американской радиолокационной системе ПВО на авиабазе Риффа в Бахрейне в ответ на действия США.
КСИР отмечает, что Ормузский пролив остается закрытым и что попытки США сопроводить корабли через этот водный путь провалились. Он предупредил, что любая атака США вызовет более жесткий ответ.
Дипломатические усилия по прекращению нападений и возобновлению работы Ормузского пролива остаются в тупике: спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф заявил телеканалу «Аль-Джазира», что Тегеран хочет выйти за рамки состояния «ни войны, ни мира».
The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль)
Израиль опасается внезапного удара США по Ирану в условиях, когда переговоры по ядерной программе подпитывают страх эскалации
Чтобы минимизировать риск быть застигнутым врасплох, «Цахал» усиливает координацию с американскими военными и повышает уровень боевой готовности. Израильские спецслужбы готовятся к трем тревожным сценариям: внезапной атаке Ирана на зону интересов США, включая Израиль; внезапному решению США нанести удар по Ирану без достаточного предварительного предупреждения Израиля; дипломатическому соглашению, которое позволило бы Тегерану в будущем возобновить обогащение урана, производить высокоточные баллистические ракеты в больших количествах и продолжить финансировать террористические группировки по всему Ближнему Востоку, включая «Хезболлу», «Хамас» и хуситов.
Напряженность в регионе уже весьма высока. Иранский удар прошлой ночью по американской радиолокационной станции в Бахрейне, ставший ответом на удар по пункту управления Корпуса стражей исламской революции, подчеркивает нестабильность ситуации и тот факт, насколько ослабла американская система сдерживания на Ближнем Востоке.
Frankfurter Rundschau (Франкфурт, Германия)
Иран сообщил об ударе по американской базе в Бахрейне: Тегеран грозит США «еще более жестким и мощным» ответом
Параллельно с ударами Корпус стражей исламской революции ужесточает свою риторику в отношении морских путей. Свои действия они обосновали предшествовавшими ударами США по радиолокационным станциям и ракетным пусковым установкам на иранском побережье и острове Кешм. Дипломатические переговоры уже несколько месяцев находятся в тупике, хотя президент США Дональд Трамп дал понять, что хотел бы избежать дальнейшего расширения боевых действий. На дипломатическом фронте позиции сторон также становятся более жесткими. О том, насколько нестабильной остается ситуация с безопасностью во всем регионе, свидетельствует также происходящее на Аравийском полуострове: возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция перехватила, по ее собственным сообщениям, две баллистические ракеты, запущенные хуситами по саудовской столице Эр-Рияду.