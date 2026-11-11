Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку» из-за Ирана
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху устроили перепалку во время телефонного разговора. Они обсуждали ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.
Разговор состоялся в прошлые выходные. Один из источников описал обмен мнениями как «адскую перепалку». Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил факт звонка, но заявил, что это «совсем не был трудный разговор». В канцелярии израильского премьера назвали сообщения о конфликте «полной чушью».
По данным Financial Times, господин Нетаньяху ежедневно звонит Дональду Трампу и подталкивает его к возобновлению ударов по Ирану. Противники возобновления атак «пытаются этому противостоять», отмечают собеседники газеты.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о «позитивной динамике» в урегулировании конфликта с Ираном. Он назвал возможность возобновления ударов США «весьма маловероятной».