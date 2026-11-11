Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку» из-за Ирана

Разговор состоялся в прошлые выходные. Один из источников описал обмен мнениями как «адскую перепалку». Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил факт звонка, но заявил, что это «совсем не был трудный разговор». В канцелярии израильского премьера назвали сообщения о конфликте «полной чушью».