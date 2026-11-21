Стремление сделать правосудие быстрее и доступнее не должно оборачиваться отказом от его фундаментальных гарантий. Сама по себе цифровизация не угрожает независимости судей, ведь многое зависит от того, как применяются технологии. Государствам лучше не надзирать за судьями с помощью алгоритмов, а прежде всего научить самих судей работать с ИИ. Если судья понимает, на что технология способна, а на что нет, он сможет критически оценивать советы машины, а не слепо им доверять. Не менее важны гарантии для участников разбирательств. Если алгоритм повлиял на судебное решение, стороны должны знать об этом и иметь возможность проверить и оспорить его выводы. Не очень ясно пока, правда, какой национальный или международный институт готов такую возможность гарантировать и обеспечить.