На нефть установились демократические цены
Американские выборы опустили котировки Brent ниже $90 за баррель
Цена нефти Brent впервые с начала осени опускалась ниже уровня $90 за баррель, потеряв с начала месяца 24%. Рынок закладывает в котировки возможное завершение военной операции США на Ближнем Востоке в связи с победой Демократической партии на выборах в Конгресс. Обвал цен на нефть оказал ограниченное влияние на курс рубля, так как текущие цены по-прежнему комфортны для российской валюты. Да и дальнейшего устойчивого падения нефтяных котировок на рынке не ждут.
По данным биржи ICE, 10 ноября стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent опускалась до $89,26 за баррель, минимального значения с 31 августа. Этот результат оказался на 3,6% ниже значения закрытия предыдущего дня. Уверенное снижение цен началось в начале месяца, и за это время котировки потеряли почти 24%, откатившись к значениям начала сентября.
Активная игра на понижение на рынке нефти началась в преддверии проведения промежуточных выборов в Конгресс США. 3 ноября победу на выборах одержала Демократическая партия. Такого развития ожидали все аналитики, так как опросы общественного мнения свидетельствовали о резком падении поддержки нынешнего президента США Дональда Трампа и Республиканской партии. Однако мало кто ожидал, что доминирование демократов будет подавляющим: в Палате представителей они заняли 259 из 435 мест, в сенате — 54 из 100 мест.
Победа демократов снизила риски нового витка эскалации в Персидском заливе (через который на мировой рынок поступает значительная доля нефти), так как они выступают за скорейшее завершение конфликта на Ближнем Востоке. «До промежуточных выборов в цену нефти включали сценарий новых ударов США и Израиля по Ирану, дальнейших атак на танкеры и, возможно, еще более серьезные перебои в поставках через Ормузский пролив»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева. Поэтому для сильного снижения котировок оказалось достаточно того, что «самый плохой сценарий стал выглядеть менее вероятным», считает она. Впоследствии Дональд Трамп заявил, что пока не видит необходимости в новых ударах по Ирану, а переговоры при посредничестве Катара продолжаются.
Для снижения цен были и фундаментальные причины — рост поставок нефти из региона. По оценке инвестиционного стратега «ВТБ Мои инвестиции» Алексея Михеева, в конце октября поставки нефти и нефтепродуктов из стран Залива превысили 90% от довоенного уровня. При этом стоит учесть, что потребление нефти на фоне высоких цен с начала года заметно сократилось. «По оценке аналитиков JP Morgan, за время боевых действий спрос на сырье упал на 3,3 млн баррелей в сутки. Как итог, октябрьский профицит составил 1,4 млн баррелей в сутки»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.
Впрочем, аналитики указывают, что не стоит переоценивать итоги выборов, так как победа демократов еще не означает, что война автоматически закончится.
Алена Николаева напоминает, что в 2006 году республиканцы также потеряли обе палаты Конгресса, в том числе из-за непопулярной войны в Ираке. Однако уже в январе 2007 года Джордж Буш объявил об увеличении американского контингента. «Оппозиционный Конгресс может усложнить финансирование войны и повысить политическое давление, но не лишает президента возможности продолжать или даже усиливать военные действия»,— отмечает эксперт. По ее оценке, «основная часть быстрого снижения уже состоялась». И до конца года базовым выглядит диапазон $90–100 за баррель Brent.
Антон Силуанов, министр финансов, 9 октября:
«$50 за баррель, я думаю, взвешенный подход при формировании базовой цены для бюджетного правила».
Снижение цены нефти оказывает ограниченное влияние на российский валютный рынок. Во вторник, 10 ноября, внебиржевой курс доллара вырос на 30 коп, до 82,8 руб./$, прибавив с начала недели почти 90 коп. «Для рубля более важной является не стоимость нефти в моменте, а средняя цена за месяц, поскольку контрактные цены, как правило, не пересматриваются часто. Более того, цена Urals остается на относительно высоком уровне по меркам заложенных в бюджет значений ($59 за баррель)»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Поэтому в ближайший месяц он ожидает движение курса доллара в диапазоне 80–85 руб./$.
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Нефть Brent
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Данные: Investing.com
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