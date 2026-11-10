На нефть установились демократические цены

Алена Николаева напоминает, что в 2006 году республиканцы также потеряли обе палаты Конгресса, в том числе из-за непопулярной войны в Ираке. Однако уже в январе 2007 года Джордж Буш объявил об увеличении американского контингента. «Оппозиционный Конгресс может усложнить финансирование войны и повысить политическое давление, но не лишает президента возможности продолжать или даже усиливать военные действия»,— отмечает эксперт. По ее оценке, «основная часть быстрого снижения уже состоялась». И до конца года базовым выглядит диапазон $90–100 за баррель Brent.