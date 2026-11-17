В машинном отделении судна начался пожар. Танкер вышел из строя, сообщили в UKMTO. Состояние членов экипажа неизвестно. Информации о степени повреждений также нет. Под каким флагом шло судно, а также его маршрут и назначение в сообщении UKMTO не указаны.