Танкер загорелся после обстрела в Ормузском проливе
Следовавший через Ормузский пролив танкер подвергся атаке, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Инцидент зафиксировали в семи морских милях к северу от Хасаба (Оман).
В машинном отделении судна начался пожар. Танкер вышел из строя, сообщили в UKMTO. Состояние членов экипажа неизвестно. Информации о степени повреждений также нет. Под каким флагом шло судно, а также его маршрут и назначение в сообщении UKMTO не указаны.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался об ударах по двум судам в Ормузском проливе — супертанкеру, перевозившему более 2 млн баррелей сырой нефти, и газовозу. Супертанкер находился в западной части Ормузского пролива, а СПГ-танкер — в южной. Сообщение иранской стороны передает агентство Fars. В КСИР заявили, что оба судна сопровождали американские истребители.
Судоходство в Ормузском проливе затруднено с начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Иранская сторона заявляет, что она контролирует движение через пролив. В США утверждают, что морской коридор находится под контролем американских вооруженных сил.