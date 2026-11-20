Яхья Сари также сообщил, что хуситы считают своей военной целью финансовый центр Эр-Рияда, и призвал не приближаться к нему. В качестве еще одной возможной военной цели хуситов господин Сари назвал электростанцию Шукайк в Саудовской Аравии.