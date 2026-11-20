Хуситы пригрозили ударами по саудовским портам
Йеменские хуситы заявили, что нанесут удары по саудовским портам на Красном море, если коалиция во главе с Саудовской Аравией атакует порт Ходейда в Йемене. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари.
«Мы предупреждаем всех сотрудников, рабочих и тех, кто находится поблизости от этих портов, о необходимости немедленно эвакуироваться и не приближаться к ним. Мы также призываем все судоходные компании немедленно эвакуировать свои суда из этих портов»,— заявил Яхья Сари (цитата по Reuters и «Аль-Джазире»).
Яхья Сари также сообщил, что хуситы считают своей военной целью финансовый центр Эр-Рияда, и призвал не приближаться к нему. В качестве еще одной возможной военной цели хуситов господин Сари назвал электростанцию Шукайк в Саудовской Аравии.
Ранее коалиция во главе с Саудовской Аравией предупредила о возможных ударах по порту Ходейда и призвала мирных жителей эвакуироваться оттуда.