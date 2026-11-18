Саудовская Аравия сообщила об ударах по 60 объектам хуситов в Йемене
Саудовская Аравия заявила об ударах по 60 военным объектам хуситов в Йемене. Удары были нанесены 17 ноября по провинциям Сана, Ходейда, Амран и Саада, передает Al Jazeera.
По словам представителя ВВС Саудовской Аравии Турки аль-Малики, при ударах были уничтожены тоннели, где хуситы хранили баллистические ракеты. Операция была проведена во время наступления хуситов на Аден — временную столицу международно признанного правительства Йемена.
Для обороны города йеменская армия в последние дни оставила аэропорт Дхубаб и территории у Баб-эль-Мандебского пролива. В Тур-эль-Бахе в провинции Лахдж также возобновились бои правительственных войск с хуситами.
18 ноября Саудовская Аравия сообщила о перехвате двух крылатых ракет, выпущенных хуситами в сторону Эр-Рияда. Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что целями стали нефтеперекачивающие станции вблизи саудовской столицы и радиолокационная установка на юге королевства. Власти Саудовской Аравии эти заявления пока не комментировали.