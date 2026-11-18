18 ноября Саудовская Аравия сообщила о перехвате двух крылатых ракет, выпущенных хуситами в сторону Эр-Рияда. Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что целями стали нефтеперекачивающие станции вблизи саудовской столицы и радиолокационная установка на юге королевства. Власти Саудовской Аравии эти заявления пока не комментировали.