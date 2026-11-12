Kan: США призвали Израиль подготовиться к возобновлению войны с Ираном
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) предупредило представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что Иерусалиму следует подготовиться к вероятному возобновлению боевых действий против Ирана. Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники. В CENTCOM поспешили эту информацию опровергнуть. В разговоре с «Аль-Джазирой» представители командования назвали ее «не более чем домыслами».
Информация о подготовке Вашингтона к возобновлению боевых действий противоречат недавним заявлениям президента США Дональда Трампа, отмечает Kan. На этой неделе он говорил о позитивной динамике в переговорах. Ранее он не раз заявлял, что не видит необходимости возобновлять полноценную военную кампанию.
По данным Financial Times, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ежедневно звонит Дональду Трампу и настойчиво убеждает возобновить удары по иранской территории. Как сообщил израильский Ynet, в прошлые выходные политики устроили «адскую перепалку» по телефону, когда обсуждали ситуацию вокруг Ирана.