Иран уведомил Россию об отказе вывозить из страны обогащенный уран
Иран не намерен вывозить запасы обогащенного урана за пределы страны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи. Москва предлагала помощь в урегулировании и неоднократно заявляла о готовности разместить запасы на российской территории. «Мы проинформировали наших российских друзей, что обогащенные материалы останутся в Иране, мы ими воспользуемся»,— сказал господин Резаи.
Мохсен Резаи не уточнил, кого именно Иран проинформировал о решении. В начале ноября он встречался с президентом России Владимиром Путиным. «Мы не позволим, чтобы хотя бы одна частица обогащенных ядерных материалов покинула Иран»,— сказал господин Резаи в интервью Al Mayadeen. Он уточнил, что Тегеран будет использовать материалы для строительства кораблей и подводных лодок с ядерными силовыми установками.
Вашингтон называл полный отказ Тегерана от обогащенного урана одним из ключевых условий окончания боевых действий. Накануне МИД Ирана сообщил, что этот пункт не стоит в повестке мирных переговоров с США. Однако, по данным источников Al Arabiya, США и Иран могут заключить предварительное соглашение о снижении уровня обогащения урана. Собеседники телеканала сообщили, что Тегеран согласился обогащать уран на уровне 3,67% — такой процент требуется для работы основных гражданских ядерных объектов; для создания ядерного оружия его недостаточно.