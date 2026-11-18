Вместе с тем Израиль продолжает поддерживать контакты с другими представителями ЕС, прежде всего с еврокомиссаром по Средиземноморью Дубравкой Шуицей. Как отмечает Politico, с начала года она как минимум четыре раза встречалась или созванивалась с Гидеоном Сааром. При этом Дубравка Шуица утверждает, что координирует свои поездки и общение с израильской стороной с Кайей Каллас.