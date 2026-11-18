Politico: власти Израиля с июня не поддерживают контакты с Каллас
В июне 2026 года Израиль прекратил прямые контакты с главой евродипломатии Кайей Каллас из-за ее критики действий страны в Палестине. МИД Израиля подтвердил, что разрыв касается исключительно госпожи Каллас и не распространяется на взаимодействие с другими странами, институтами и чиновниками Евросоюза (ЕС), пишет Politico.
По данным издания, глава израильского МИДа Гидеон Саар перестал общаться с Кайей Каллас после того, как она сравнила Израиль с ЮАР времен апартеида. Он назвал слова главы евродипломатии «кровавым наветом».
Вместе с тем Израиль продолжает поддерживать контакты с другими представителями ЕС, прежде всего с еврокомиссаром по Средиземноморью Дубравкой Шуицей. Как отмечает Politico, с начала года она как минимум четыре раза встречалась или созванивалась с Гидеоном Сааром. При этом Дубравка Шуица утверждает, что координирует свои поездки и общение с израильской стороной с Кайей Каллас.