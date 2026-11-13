Танкер с СПГ подорвался на иранской мине в Ормузском проливе

Свободное движение судов через Ормузский пролив, расположенный между берегами Ирана и Омана, заблокировано с февраля — после начала войны Вашингтона и Тель-Авива с Тегераном. Стороны неоднократно пытались разработать правила прохода судов через морской коридор в ходе мирных переговоров, однако процесс так и не дошел до конца: активные переговоры прекратились.