Танкер с СПГ подорвался на иранской мине в Ормузском проливе
На борту танкера, перевозившего сжиженный природный газ, начался пожар, сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана). Военные заявили, что судно «полностью уничтожено», а о состоянии членов экипажа ничего не уточнили.
КСИР утверждает, что газовоз сопровождали военные самолеты США. «Морские мины не “согласовывают” свои действия с американскими военными, прикрывающими контрабанду»,— указано в пресс-релизе (цитата по информагентству IRNA).
Свободное движение судов через Ормузский пролив, расположенный между берегами Ирана и Омана, заблокировано с февраля — после начала войны Вашингтона и Тель-Авива с Тегераном. Стороны неоднократно пытались разработать правила прохода судов через морской коридор в ходе мирных переговоров, однако процесс так и не дошел до конца: активные переговоры прекратились.
Фактически транзит судов сейчас контролирует КСИР — он регулярно отчитывается о подрыве судов на морских минах. Как правило, иранские военные обвиняют экипаж в связи с США, Израилем или другими «враждебными странами». Кроме того, Иран требует от всех судовладельцев координировать проход по этой зоне с иранскими властями.