Тотальное наказание

Иран уже демонстрировал готовность атаковать эти объекты. В марте 2026 года после ударов по иранской опреснительной станции на острове Кешм иранские беспилотники поразили опреснительную установку в Бахрейне. Атаки на опреснительные объекты могут вызвать национальный кризис в ряде стран Залива, а длительные отключения могут продолжаться месяцами. Более 90% опресненной воды стран Залива поступает всего с 56 станций, что делает их крайне уязвимыми к саботажу или военным действиям. Как отмечают аналитики, вода и энергетическая инфраструктура стали одним из главных рычагов сдерживания Ирана в противостоянии с США, а иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи прямо дал понять странам Залива: в случае возобновления масштабных ударов США их критическая инфраструктура будет поражена.