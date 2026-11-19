Трамп: США не будут просить у России и Китая помощи с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует просить помощи у России и Китая в урегулировании конфликта с Ираном.
«Нам не нужна никакая помощь. Я не собираюсь идти и просить о помощи»,— ответил Дональд Трамп на соответствующий вопрос Fox News. Он добавил, что хочет заключить с Тегераном долгосрочную сделку, которая не будет зависеть от дальнейшей смены власти в Соединенных Штатах.
Президент США многократно заявлял о намерении завершить конфликт с Ираном, который продолжается с конца февраля, в ближайшее время. Axios в конце сентября писал, что переговоры об урегулировании конфликта зашли в тупик.