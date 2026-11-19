«Нам не нужна никакая помощь. Я не собираюсь идти и просить о помощи»,— ответил Дональд Трамп на соответствующий вопрос Fox News. Он добавил, что хочет заключить с Тегераном долгосрочную сделку, которая не будет зависеть от дальнейшей смены власти в Соединенных Штатах.