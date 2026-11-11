Иранские военные сообщили о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе
Танкер подорвался на мине на востоке Ормузского пролива, пишет Fars со ссылкой на иранских военных. Судно загорелось. По данным агентства, танкер не согласовал проход по морскому коридору с властями Ирана.
Ранее сегодня Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщал об инциденте с танкером в Ормузском проливе. Состояние экипажа и возможный ущерб пока неизвестны.
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Иранские власти ввели собственные правила прохода через морской коридор. UKMTO сообщало о более чем 100 случаях повреждений судов в проливе с февраля.