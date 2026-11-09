Тегеран загоняют в «Железные ворота»

Целевая группа Пентагона наверняка займется и отслеживанием деятельности сети компаний, которую, как сообщало Reuters по материалам собственного расследования, опубликованным 29 октября, Иран сформировал для тайного ввоза в страну продвинутого вооружения, комплектующих и компонентов для производства ракет. Агентство утверждает, что упомянутая сеть состоит более чем из 5 тыс. структур и подставных компаний, через которые с января 2025-го по июнь 2026 года была закуплена военная продукция на сумму не менее $2 млрд в обход американских санкций и морской блокады США. Как указывало Reuters, в номенклатуру грузов входили детонаторы, взрывчатые вещества, детали для авиационных двигателей, компоненты ракетного топлива и ракетные пусковые установки. За счет этих поставок Иран смог не только выстоять под ударами США и Израиля в 2025 и 2026 годах, но и сохранить возможность обороняться, полагают источники Reuters. Они утверждают, что эти грузы прибывали в Иран коммерческими судами через Каспийское море из России, на грузовиках из Центральной Азии и грузовыми самолетами из Китая.