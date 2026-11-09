Тегеран загоняют в «Железные ворота»
США приступают к ужесточению блокады Ирана
Президент США Дональд Трамп вечером 8 ноября объявил о начале работы оперативной группы военных и гражданских специалистов под названием «Железные ворота». По данным Центрального командования вооруженных сил (ВС) США, главной задачей новой структуры станет тотальное блокирование сухопутных коридоров и перевозок со стороны Каспийского моря, через которые Тегеран, как утверждают американские военные, за последний год получил продвинутое вооружение и технологии двойного назначения. Власти Ирана утверждают, что новая инициатива Вашингтона направлена на экономическое удушение страны.
О том, что целевая группа «Железные ворота» приступила к работе, Дональд Трамп вечером 8 ноября написал в соцсети Truth Social. «В сочетании с величайшей в истории морской блокадой (имеется в виду кампания США по блокировке иранских портов, которая официально стартовала 13 апреля.— “Ъ”) практически ничего теперь не попадает в Иран и не вывозится из него!» — сообщил американский лидер.
За день до этого Центральное командование ВС США проинформировало, что создает целевую группу из 20 гражданских и военных специалистов, которая будет работать над совершенствованием мер по изоляции Ирана. «Новая группа Центрального командования ВС США будет координировать свои действия с другими американскими правительственными ведомствами для предотвращения транзита передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море»,— заявили в командовании. Они пояснили, что новые меры должны ограничить возможности Тегерана по производству оружия и восстановлению своего военного потенциала.
В Центральном командовании не раскрывают, как именно его новая структура будет работать над установлением блокады сухопутных коридоров и иранских портов на Каспии.
Однако понятно, что группа «Железные ворота» станет координирующим центром, который будет добиваться от соседних с Ираном стран введения жестких ограничений на доставку грузов в Исламскую Республику.
В интервью «Аль-Джазире», вышедшем 7 ноября, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил, что Вашингтон уже призвал Багдад закрыть большую часть КПП на границе с Ираном. «Существует множество официальных и неофициальных пограничных переходов с Ираном, и закрытие всех было бы сложной задачей и негативно сказалось бы на нашей экономике. Американцы по-прежнему требуют закрытия этих переходов, и в настоящее время мы ведем с ними переговоры»,— сказал министр.
Целевая группа Пентагона наверняка займется и отслеживанием деятельности сети компаний, которую, как сообщало Reuters по материалам собственного расследования, опубликованным 29 октября, Иран сформировал для тайного ввоза в страну продвинутого вооружения, комплектующих и компонентов для производства ракет. Агентство утверждает, что упомянутая сеть состоит более чем из 5 тыс. структур и подставных компаний, через которые с января 2025-го по июнь 2026 года была закуплена военная продукция на сумму не менее $2 млрд в обход американских санкций и морской блокады США. Как указывало Reuters, в номенклатуру грузов входили детонаторы, взрывчатые вещества, детали для авиационных двигателей, компоненты ракетного топлива и ракетные пусковые установки. За счет этих поставок Иран смог не только выстоять под ударами США и Израиля в 2025 и 2026 годах, но и сохранить возможность обороняться, полагают источники Reuters. Они утверждают, что эти грузы прибывали в Иран коммерческими судами через Каспийское море из России, на грузовиках из Центральной Азии и грузовыми самолетами из Китая.
В Тегеране подчеркивают, что новая инициатива США направлена на экономическое удушение страны, но эта попытка обречена на провал. «Проект "Железные ворота" — это очередная игра слов. Американцы не смогут достичь своих целей по оказанию сильного экономического давления на Иран с целью спровоцировать экономический коллапс»,— заявил 8 ноября представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби. Он напомнил, что в конце августа глава Министерства финансов США Скотт Бессент предсказывал, что экономика Ирана может рухнуть за несколько недель. Но этого так и не произошло.
Господин Мохеби сообщил также, что его страна снимает добровольные ограничения на дальность полета своих ракет (2 тыс. км). В условиях продолжающегося конфликта с Соединенными Штатами в них нет никакого смысла, дал понять он.