Вэнс: США не допустят, чтобы война в Иране затянулась на два года
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США не допустит продолжения войны с Ираном на два года. Он добавил, что иранская ядерная программа по-прежнему представляет угрозу для Соединенных Штатов.
«Да, президент считал, что должен уничтожить ядерную программу, и да, иранская ядерная программа представляет угрозу для США. Но мы не собираемся затягивать это на 10 или 15 лет и, честно говоря, даже на два года»,— сказал господин Вэнс в эфире Fox News.
Вице-президент выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп выведет нас из этой ситуации с отличными результатами. «Несмотря на то что многие неоконсерваторы и другие люди хотят, чтобы мы оставались там вечно, мы не собираемся оставаться там навсегда»,— сказал он.
На прошлой неделе израильские СМИ сообщили, что США оповестили Израиль и арабские страны о возможном возобновлении войны с Ираном. 12 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не верит в дипломатическое урегулирование ситуации с Ираном. Сегодня Центральное управление вооруженными силами США (CENTCOM) подтвердило прибытие третьего авианосца США на Ближний Восток.