Вице-президент выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп выведет нас из этой ситуации с отличными результатами. «Несмотря на то что многие неоконсерваторы и другие люди хотят, чтобы мы оставались там вечно, мы не собираемся оставаться там навсегда»,— сказал он.