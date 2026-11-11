Иран и Оман согласовали вопросы судоходства в Ормузском проливе
Иран и Оман достигли взаимопонимания по вопросам судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
«Мы достигли взаимопонимания с Оманом относительно судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе»,— сказал он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Подробностей он не привел.
Господин Галибаф также подчеркнул, что статус Ормузского пролива «никогда не вернется» к своему состоянию до американо-израильской войны против Ирана.