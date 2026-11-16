NYT: «Моссад» похитил двух иранских генералов из-за пропавшего в 1986 году летчика

16 октября 1986 года истребитель Рона Арада F4-Phantom потерпел крушение над южным Ливаном. Летчик попал в плен к ливанской шиитской группировке «Амаль», после чего его следы затерялись. Сейчас, после долгих лет поисков и операций, израильские разведчики склоняются к выводу, что Рон Арад никогда не был в Иране, и его исчезновение не связано с Тегераном, сообщает NYT.