NYT: «Моссад» похитил двух иранских генералов из-за пропавшего в 1986 году летчика
NYT: «Моссад» похищал иранских генералов ради поисков летчика Рона Арада
Агенты израильской разведывательной службы «Моссад» занимались похищениями иранских генералов ради того, чтобы выяснить судьбу пропавшего в 1986 году израильского летчика Рона Арада. Об этом сообщает The New York Times (NYT), которая провела собственное расследование. Все эти операции оказались безуспешными — Израиль так и не получил сведений о местонахождении пилота.
16 октября 1986 года истребитель Рона Арада F4-Phantom потерпел крушение над южным Ливаном. Летчик попал в плен к ливанской шиитской группировке «Амаль», после чего его следы затерялись. Сейчас, после долгих лет поисков и операций, израильские разведчики склоняются к выводу, что Рон Арад никогда не был в Иране, и его исчезновение не связано с Тегераном, сообщает NYT.
Похищения произошли в 2006 и 2021 годах. Первой целью стал бывший замминистра обороны Ирана генерал Алиреза Асгари. По данным источников NYT, иранского военачальника похитили в Стамбуле, несколько недель допрашивали на судне, после чего убили, а тело сбросили в Черное море.
Власти Ирана разыскивали генерала. Тегеран обращался в Турцию и отправлял запросы в Интерпол. Местные и западные СМИ неоднократно выдвигали версии о том, что экс-замминистра был похищен ЦРУ или израильской разведкой, хотя не исключались предположения и о его добровольном побеге на Запад.
Второй жертвой «Моссада» в 2021 году стал генерал Корпуса стражей исламской революции Абдулла Сабери. Его захватили прямо во время утренней пробежки в дипломатическом квартале Дамаска: разведчики переоделись в грузчиков, поместили военнослужащего в коробку из-под холодильника и увезли в фургоне. Допросы в Израиле также ничего не дали. Спустя время генерала Сабери освободили, высадив на улице в Йоханнесбурге. Военнослужащий позже заявлял, что подвергался пыткам.
Позже в своих секретных докладах «Моссад» пришел к выводу, что летчик, которого разыскивала спецслужба, вероятнее всего, погиб еще в 1988 году в Ливане, сообщает NYT. Многолетняя уверенность Тель-Авива в причастности Ирана к похищению Арада оказалась лишь следствием ошибочных выводов и глубоко укоренившейся предвзятости к Тегерану, считают собеседники газеты.