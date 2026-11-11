Саудовская Аравия сообщила о перехвате ракет хуситов
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила, что ее силы противовоздушной обороны успешно перехватили три крылатые ракеты, которые хуситы запустили в направлении Эр-Рияда. Заявление официального представителя коалиции генерал-майора Турки аль-Малики цитирует Saudi Press Agency.
По словам официального представителя, ракеты были перехвачены и уничтожены до того, как успели достичь целей.
10 ноября хуситы заявили о поражении объектов в Эр-Рияде и нефтяной компании Saudi Aramco баллистическими ракетами и беспилотниками. 8 ноября от обстрела хуситов пострадало здание компании Saudi Aramco в Эр-Рияде.