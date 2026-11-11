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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Мир

Саудовская Аравия сообщила о перехвате ракет хуситов

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила, что ее силы противовоздушной обороны успешно перехватили три крылатые ракеты, которые хуситы запустили в направлении Эр-Рияда. Заявление официального представителя коалиции генерал-майора Турки аль-Малики цитирует Saudi Press Agency.
По словам официального представителя, ракеты были перехвачены и уничтожены до того, как успели достичь целей.
10 ноября хуситы заявили о поражении объектов в Эр-Рияде и нефтяной компании Saudi Aramco баллистическими ракетами и беспилотниками. 8 ноября от обстрела хуситов пострадало здание компании Saudi Aramco в Эр-Рияде.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Эр-Рияд хочет откупиться от хуситов».
Новости Йемена
Саудовская Аравия
Ближневосточный конфликт
Ближний Восток

Авторы

  • Алена Миклашевская
    Алена Миклашевская
    переводчик-корреспондент