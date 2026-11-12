Иран готов к боям без правил
Тегеран пригрозил ударами по базам в Европе
Иран может нанести ракетный удар по американским военным объектам в европейских странах. С такой угрозой выступил 11 ноября секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи, добавив, что подобный сценарий может быть использован в случае возобновления Соединенными Штатами полномасштабных военных действий. Как сообщали в этом месяце иранские чиновники, Исламская Республика больше не намерена соблюдать ограничение на дальность ракет на уровне 2 тыс. км, которое она добровольно установила почти десять лет назад.
«Если США начнут новую войну против Ирана, каждая военная база, участвующая в агрессии, от Западной Азии (имеется в виду Ближний Восток.— “Ъ”) до Европы, станет законной целью для смертоносных ударов Ирана. Никакой безопасной дистанции. Никакого убежища. Никакого иммунитета»,— написал 11 ноября Мохсен Резаи в соцсети X.
В тот же день подобную угрозу повторил заместитель главы Генштаба вооруженных сил (ВС) Ирана Киюмарс Хейдари. Он сообщил, что Исламская Республика на случай возобновления войны с Соединенными Штатами подготовила список целей, которые находятся за пределами Ближнего Востока. Господин Хейдари подчеркнул: если с территории какой-то страны взлетают истребители бомбить территорию Ирана, иранская сторона без каких-либо ограничений нанесет удар по этой стране.
Заявления иранских официальных лиц появились на фоне продолжающихся слухов о том, что США готовятся к новому нападению на Иран. Уже во второй половине ноября на Ближний Восток должна прибыть третья авианосная группа во главе с авианосцем Theodore Roosevelt, которая присоединится к уже находящимся в зоне оперативной ответственности Центрального командования ВС США авианосцам George H.W. Bush и George Washington.
Еще в августе издание Financial Times со ссылкой на источники информировало, что Тегеран всерьез рассматривает возможность нанесения ракетных ударов по военным объектам США и их союзников в южной части Европы в случае новой эскалации.
Варианты нападений уже проработаны высшим военным командованием Исламской Республики, подчеркивали источники. В числе потенциальных целей, которые упоминала Financial Times, фигурировала болгарская авиабаза Безмер и британская база Акротири на Кипре.
Тегеран заявил 7 ноября, что отменяет добровольный лимит на дальность баллистических ракет, который был введен в 2017 году, чтобы повысить уровень доверия с Западом на фоне развалившейся в тот момент ядерной сделки. В разговоре с агентством ISNA представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохебби подчеркнул: «Это ограничение (на дальность баллистических ракет.— “Ъ”) с нашей стороны снято. Однако мы должны показать эти возможности на практике, а не просто делать предварительные заявления. Наш долг — продемонстрировать нашу мощь в деле».
По оценкам западных разведывательных служб, которые приводит агентство Bloomberg, сейчас Иран производит почти 50 баллистических ракет в месяц, что составляет примерно половину от темпов производства, которые фиксировались до начала конфликта в феврале. Тегеран располагает примерно 1,7 тыс. таких ракет, свидетельствуют доклады западных разведок. Основу же его арсеналов составляют дешевые ударные беспилотники.
Соединенные Штаты допускают, что в случае возобновления активной фазы боевых действий Иран через свои спящие ячейки на американской территории может прибегнуть к организации терактов. Как сообщили 10 ноября источники CNBC, министр финансов США Скотт Бессент, который выступает одним из авторов плана экономического удушения Ирана, был вынужден переехать из своего дома в престижном квартале Вашингтона на одну из военных баз из-за угроз со стороны Тегерана. Как пояснили собеседники CNBC, одна из американских газет случайно опубликовала в открытом доступе фотографию, «которая позволила определить местоположение дома министра в Джорджтауне». В этой ситуации господин Бессент решил перестраховаться.