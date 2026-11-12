Иран готов к боям без правил

Тегеран заявил 7 ноября, что отменяет добровольный лимит на дальность баллистических ракет, который был введен в 2017 году, чтобы повысить уровень доверия с Западом на фоне развалившейся в тот момент ядерной сделки. В разговоре с агентством ISNA представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохебби подчеркнул: «Это ограничение (на дальность баллистических ракет.— “Ъ”) с нашей стороны снято. Однако мы должны показать эти возможности на практике, а не просто делать предварительные заявления. Наш долг — продемонстрировать нашу мощь в деле».