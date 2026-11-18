Армия Кувейта сообщила об отражении атаки БПЛА
Армия Кувейта сообщила об отражении массированной атаки вражеских БПЛА. В генштабе также призвали жителей страны соблюдать инструкции по безопасности, выпущенные профильными органами.
«Генеральный штаб сухопутных войск отмечает, что любые слышимые звуки взрывов являются результатом перехвата системами противовоздушной обороны вражеских атак»,— указано в заявлении ведомства в соцсети X.
Накануне иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе БПЛА по радиолокационной станции США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне. В корпусе назвали удар ответом на «продолжающиеся нарушения воздушного пространства» Ирана американскими беспилотниками.