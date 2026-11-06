Военная фаза Луны

Пока в своих комментариях господин Трамп продолжает сохранять неопределенность. «Что касается Ирана, мы там уже семь месяцев и контролируем все, что хотели контролировать,— отметил президент США, общаясь 5 ноября с журналистами в Белом доме.— И теперь нам предстоит принять решение: хотим ли мы пойти дальше и просто закрепить (военные результаты.— “Ъ”), то есть гарантировать, что подобное (необходимость вступать в новую войну с Ираном.— “Ъ”) больше никогда не повторится. Думаю, на восстановление страны у них уйдет 25 лет. Я бы предпочел не разрушать остальную часть страны, если это возможно, но, может быть, мне придется».