Военная фаза Луны
Иран хотят атаковать при особых астрономических условиях
Президент США Дональд Трамп провел вечером 5 ноября совещание со своими советниками по национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана. После прошедших 3 ноября промежуточных выборов в Конгресс, которые привели к ослаблению позиций Республиканской партии, глава Белого дома снова склоняется к запуску новой операции против Исламской Республики. Как утверждают источники Fox News, первый мощный удар по Ирану Пентагон может нанести уже 9 ноября, когда начнется новолуние и американские войска смогут воспользоваться слабым естественным освещением ночью.
Дональд Трамп и его ключевые советники, занимающиеся вопросами национальной безопасности, провели 5 ноября встречу, посвященную Ирану. Как сообщили источники Axios, после неудачных для Республиканской партии промежуточных выборов в Конгресс президент США обдумывает несколько вариантов того, как поступить с Тегераном: возобновить боевые действия, начатые совместно с Израилем 28 февраля, заключить сделку, которая, однако, потребует серьезных уступок Ирану, или сохранить статус-кво с акцентом на экономическое давление на Иран. При этом, отмечают собеседники, военный сценарий пока остается приоритетным, а Центральное командование вооруженных сил США завершило подготовку к возобновлению масштабных операций против Ирана.
Как проинформировали, в свою очередь, источники телеканала Fox News, консультации по поводу дальнейших действий против Ирана проходили в Белом доме после промежуточных выборов дважды — 4 и 5 ноября.
По данным телеканала, после совещаний американский лидер стал склоняться к тому, чтобы санкционировать новую крупную операцию против Исламской Республики уже 9 ноября.
В этот день, как отмечают собеседники Fox News, должно наступить новолуние, и отсутствие естественного освещения создаст идеальные условия для запуска ночных военно-воздушных рейдов против Ирана.
Пока в своих комментариях господин Трамп продолжает сохранять неопределенность. «Что касается Ирана, мы там уже семь месяцев и контролируем все, что хотели контролировать,— отметил президент США, общаясь 5 ноября с журналистами в Белом доме.— И теперь нам предстоит принять решение: хотим ли мы пойти дальше и просто закрепить (военные результаты.— “Ъ”), то есть гарантировать, что подобное (необходимость вступать в новую войну с Ираном.— “Ъ”) больше никогда не повторится. Думаю, на восстановление страны у них уйдет 25 лет. Я бы предпочел не разрушать остальную часть страны, если это возможно, но, может быть, мне придется».
Американский лидер добавил, что в ситуации вокруг Ирана «все складывается очень хорошо». «Знаете, говорят, что это оккупация,— напомнил глава Белого дома.— Это действительно оккупация, и мы не хотим выглядеть умниками. И запомните: мы потеряли 18 человек (имеются в виду потери среди американского военного персонала с 28 февраля.— “Ъ”), 18 — это слишком много. Но во Вьетнаме мы потеряли тысячи и тысячи людей за 21 год. В Афганистане мы потеряли огромное число людей».
Из-за вероятности новых военных действий ближневосточные союзники США продолжают предпринимать посреднические усилия.
Катар, по данным Axios, продолжает настаивать на принятии сторонами конфликта промежуточного соглашения, которое бы предотвратило возобновление войны. Согласно этому проекту, Соединенные Штаты в первый день действия сделки снимут морскую блокаду Ирана и разблокируют часть его замороженных за рубежом банковских средств. Взамен Тегеран разрешит Международному агентству по атомной энергии направить своих инспекторов на свои крупные ядерные объекты. На второй день действия соглашения Ормузский пролив должен снова полностью открыться, после чего возобновились бы полноценные ядерные переговоры между США и Ираном.
Но, судя по всем признакам, Иран мало заинтересован в дипломатическом процессе. Как сообщили источники The Wall Street Journal, Тегеран стал использовать тактику партизанской войны в Ормузском проливе, используя мелкие гражданские суда, подводные дроны с взрывчаткой, магнитные мины и ручные гранатометы для того, чтобы атаковать коммерческие танкеры и показать США свой контроль над судоходной артерией. Это повлияло на транзит нефти, который Вашингтону летом удалось восстановить благодаря проложенному на юге Ормуза теневому коридору: по подсчетам мониторинговой компании Kpler, в течение недели, завершившейся 1 ноября, поставки нефти составили только 45% от довоенного уровня.
В Тегеране подчеркивают, что готовы к новой войне. Как заявило Министерство обороны Ирана, ему удалось разработать новое оружие с неожиданными наступательными возможностями, которое непременно будет задействовано на поле боя.