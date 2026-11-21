Карты спишут в лимит
Как новая система учета платежных стредств поможет бороться с дропперами
Центробанк объяснил, каким образом будет работать система учета и какие данные в нее придется передавать кредитным организациям. Речь идет о номере карты, ее типе и ИНН владельца.
Направить эту информацию банки должны до 1 сентября 2027 года. С этого же дня начнет действовать и новое ограничение — не более 20 карт в одни руки. И главная цель таких нововведений — борьба с дропперами, объясняет директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин:
«Уже выпущенные карты и действующие к тому моменту, как заработают новые правила, конечно, закрываться не будут. Но, вообще, если мы посмотрим по среднему количеству карт на одного клиента, у большинства — не более пяти карт. Работать и осуществлять операции на большем обычного человека физически сложно.
Поэтому это ограничение абсолютно оправдано.
Более того, ЦБ будет идти навстречу, если человек аргументированно докажет необходимость большего числа карт. Например, если у него много детей. Такое ограничение направлено именно на борьбу с дропперством, с финансовым мошенничеством. Наличие большого количества карт — это рабочий инструмент для дроппера, чтобы обеспечивать обналичивание средств. С помощью ИНН можно будет подтянуть данные из других банков и увидеть данные по количеству карт. Такой вот единый способ кросс-идентификации по всем банковским базам».
При этом банки будут должны передавать в базу информацию не только о действующих картах, но и о тех, которыми клиенты пользоваться перестали. То же касается и перевыпущенных карт. Хотя утечка данных из системы маловероятна, есть и другие риски, считает руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров:
«Система, которая создается, защищена по высшим банковским стандартам. А банки в России на сегодняшний день являются лидерами в области информационной безопасности. Поэтому риск утечки данных из таких платежных систем и из создаваемой базы данных минимальный. Даже в случае взлома злоумышленники не могут получить доступ к вашим деньгам, потому что в этой базе данных только достаточная информация для обеспечения работы этой базы.
Возникает риск разрозненности данных по разным банкам, часть из которых может оказаться маленькими и не имеющими достаточно средств для обеспечения информационной безопасности. Риски можно связать с тем, что расширяется поверхность атаки через поставщиков, то есть через сотни подключенных банков, доступность сервиса и социальную инженерию на эти банки.
Пока система будет устаканиваться, можно предположить увеличение рисков для сотрудников банков.
Они связаны с тем, чтобы скомпрометировать на стороне банка-участника доступ к этой инфраструктуре. Можно допустить атаки посредством DDoS, то есть атака на доступность системы, отказ в обслуживании, выдача новой карты будет затягиваться. Ну и также персонализированный фишинг и прочие риски здесь тоже могут иметь место быть».
За работу единой базы учета будет отвечать Национальная система платежных карт — оператор карт «Мир». Она будет принимать данные от банков, обрабатывать их и следить за тем, чтобы информация в системе была доступна круглосуточно.