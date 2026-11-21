Более того, ЦБ будет идти навстречу, если человек аргументированно докажет необходимость большего числа карт. Например, если у него много детей. Такое ограничение направлено именно на борьбу с дропперством, с финансовым мошенничеством. Наличие большого количества карт — это рабочий инструмент для дроппера, чтобы обеспечивать обналичивание средств. С помощью ИНН можно будет подтянуть данные из других банков и увидеть данные по количеству карт. Такой вот единый способ кросс-идентификации по всем банковским базам».