«Аль-Джазира»: семь палестинцев погибли в центре Газы при ударах Израиля
Не менее семи палестинцев погибли 20 ноября при ударах израильских беспилотников по центральной части сектора Газа, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источники. Есть раненые — точное количество пострадавших не уточняется. Под удары попали лагеря беженцев Бурейдж и Нусейрат, а также район у въезда в город Дейр-эль-Балах.
Источники сообщили телеканалу о четырех погибших в Бурейдже. По словам очевидцев, дрон атаковал группу мирных жителей. Еще двое погибли при ударе по гражданским у въезда в Дейр-эль-Балах. Тело погибшего в Нусейрате доставили в больницу «Аль-Ауда», рассказал источник в медучреждении.
В ЦАХАЛ заявили, что целью ударов были боевики палестинского движения «Хамас». В момент удара они «проводили совещание, посвященное подготовке террористических атак против израильских гражданских лиц и военнослужащих ЦАХАЛа в центральной части сектора Газа». Среди ликвидированных террористов — боевики элитного подразделения «Нухба», а также участники вторжения на территорию Израиля 7 октября, заявили в армии Израиля.
Раненых доставили в больницы центральной части Газы. Как сообщил корреспондент «Аль-Джазира» Хани Махмуд, из-за нехватки персонала и медицинских материалов эти учреждения не могут работать на полную мощность.