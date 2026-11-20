Источники сообщили телеканалу о четырех погибших в Бурейдже. По словам очевидцев, дрон атаковал группу мирных жителей. Еще двое погибли при ударе по гражданским у въезда в Дейр-эль-Балах. Тело погибшего в Нусейрате доставили в больницу «Аль-Ауда», рассказал источник в медучреждении.