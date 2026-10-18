«Мы готовы заплатить высокую цену за то, чтобы трагедия 7 октября больше не повторилась»

Но какая бы критика в наш адрес ни звучала, мы все равно будем делать то, что необходимо для нашего государства и нашего народа. Что бы мы ни делали в Газе, что бы мы ни делали в Ливане, что бы мы ни делали в Сирии, что бы мы ни делали по отношению к Ирану и террористическим организациям, которыми руководит иранский режим, все это делается по одной причине: защитить нашу безопасность, защитить нашу страну, защитить нашу свободу, защитить нашу способность и впредь оставаться независимыми. И если ценой этого станет усиление критики со стороны международного сообщества, то мы понимаем, что, вероятно, нам придется заплатить эту цену. И кстати, мы платим гораздо более высокую цену в нашей борьбе за свободу. Мы платим жизнями наших солдат. Мы платим жизнями наших граждан.