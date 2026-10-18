«Мы готовы заплатить высокую цену за то, чтобы трагедия 7 октября больше не повторилась»
Посол Израиля — о международных позициях еврейского государства и его отношениях с Россией
Проведенные Израилем в ответ на нападение «Хамаса» 7 октября 2023 года военные операции в секторе Газа и против «Хезболлы» в Ливане вызвали острую критику во всем мире и во многом пошатнули международные позиции еврейского государства. «Это цена, которую мы платим за нашу безопасность»,— говорит посол Израиля в Москве Одед Йосеф. Что касается отношений Израиля с Россией, то они, по словам посла, остаются тесными и дружественными. Об этом он рассказал в интервью Леониду Ганкину и Михаилу Лукину.
— Израиль не входит в российский список недружественных стран и не присоединился к антироссийским санкциям. С другой стороны, российские руководители критически высказываются о действиях израильского руководства по отношению к Ирану, Ливану и палестинцам. Как вы можете оценить отношения России и Израиля?
— Израиль относится к числу дружественных России стран и не входит в список недружественных! И вы правильно сказали, что Израиль не входит в число стран, которые ввели или даже могут ввести санкции против России. Отношения между Израилем и Россией очень, очень дружественные, очень крепкие и очень значимые. Россия является очень важным партнером для Израиля во всех сферах, и между нашими странами, особенно на уровне руководства, налажены очень хорошие контакты по всем вопросам. Для меня одним из лучших показателей хороших отношений является не только их масштаб, но и способность обсуждать вопросы, по которым мы не согласны, что мы и делаем.
Вместе с тем я должен признать наличие определенного разрыва между публичными заявлениями российской стороны и тем, как мы понимаем реальную позицию России по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Приведу один пример. Если кто-то захочет оценить позицию России по поводу последних событий, связанных с Ираном, у него может сложиться впечатление, что Россия полностью возлагает вину за сложившуюся ситуацию на Израиль, принявший решение атаковать Иран. На самом деле российское руководство признает интересы Израиля в сфере безопасности и с пониманием относится к нашим опасениям по поводу иранской угрозы. Напомню, со времен исламской революции 1979 года Иран открыто заявляет, что одна из его главных целей — стереть Израиль с карты мира. Насколько я понимаю, это не согласуется с позицией России.
— Появляются сообщения о том, что Израиль все-таки передает оружие и технологии Украине. Вы можете прояснить этот вопрос?
— Мы, как и другие государства, не склонны публично обсуждать наше сотрудничество с иностранными партнерами в сфере безопасности и обороны. Скажу только, что, поскольку между Израилем и Россией сложились хорошие отношения и у нас налажены отличные каналы связи, такие вопросы, как тот, о котором вы упомянули, нами, конечно же, обсуждаются. И даже если по этим вопросам у нас есть разногласия, мы в итоге достигаем взаимопонимания.
Повторю, мне не хотелось бы вдаваться в детали нашего оборонного сотрудничества с Россией или кем-то еще. Мы знаем, что Россия сотрудничает с Ираном, в том числе по вопросам безопасности, что вызывает озабоченность у Израиля. Естественно, как я уже говорил, в рамках наших обсуждений мы ведем и по этому поводу очень открытый и откровенный диалог.
— Продолжается ли взаимодействие России и Израиля в Сирии после смены власти в Дамаске?
— Наш интерес в Сирии заключается в одном: мы хотим обеспечить безопасность нашей общей границы с этой страной, чтобы она оставалась мирной и с сирийской стороны не возникало бы угрозы для израильских граждан. И поскольку интерес Израиля в Сирии связан с вопросами безопасности, а Россия остается важным игроком в этой стране, мы активно взаимодействуем с российской стороной по этим вопросам. Такое взаимодействие было в прошлом, и оно продолжается. Это одно из свидетельств того, насколько тесны наши отношения.
— Какие потенциальные направления сотрудничества России и Израиля вы видите? Что должно быть в приоритете?
— Я считаю, что возможности наших отношений безграничны. Как я уже говорил, Россия является очень важным партнером для Израиля, Россия — важный игрок на международной арене. В наших общих интересах активизировать отношения во всех сферах. Обе наши страны сейчас переживают очень сложные времена с точки зрения безопасности, мы сталкиваемся с серьезными проблемами в этой области, поэтому у нас меньше возможностей уделять время работе над двусторонними вопросами. Но мы продолжаем честный политический диалог. У нас широкие культурные связи, которые можно и нужно еще более активизировать.
У нас налажено сотрудничество в экономической, научной сферах, и здесь мы также могли продвигаться гораздо более активно. Хорошую основу для сотрудничества создает большая русскоязычная община в Израиле и большая еврейская община, которая остается в России. Для наших стран это всегда было надежным мостом, одним из факторов, укрепляющих наши отношения.
— Действия Израиля в Газе, на Западном берегу, в Ливане подвергаются осуждению практически во всем мире. Даже вице-президент США Джей Ди Вэнс констатировал, что еврейское государство оказалось в условиях международной изоляции. Может, Израиль что-то делает неправильно?
— Странно, что из множества высказываний президента Трампа, вице-президента Вэнса, госсекретаря Рубио и других вы выбрали именно эту цитату. Пожалуйста, не заблуждайтесь: отношения между Израилем и Соединенными Штатами очень, очень прочные, стратегические и важные. Они основаны не только на общих интересах, но и на общих ценностях. И в дальнейшем будут только крепнуть.
В своем вопросе вы упомянули термин «изоляция». В этой связи хочу обратить ваше внимание на то, что существует два вида критики. Частично критика, которой подвергается Израиль (кстати, это справедливо и для России),— это критика со стороны друзей, которые заботятся об Израиле и желают ему лучшего. Мы прислушиваемся к такой критике, понимая, что друзьями движут благие намерения.
К сожалению, есть много стран, которые пытаются выдвигать против Израиля ложные обвинения, делая это по политическим причинам или, что еще хуже, потому, что они руководствуются экстремистской идеологией или ненавистью.
Но какая бы критика в наш адрес ни звучала, мы все равно будем делать то, что необходимо для нашего государства и нашего народа. Что бы мы ни делали в Газе, что бы мы ни делали в Ливане, что бы мы ни делали в Сирии, что бы мы ни делали по отношению к Ирану и террористическим организациям, которыми руководит иранский режим, все это делается по одной причине: защитить нашу безопасность, защитить нашу страну, защитить нашу свободу, защитить нашу способность и впредь оставаться независимыми. И если ценой этого станет усиление критики со стороны международного сообщества, то мы понимаем, что, вероятно, нам придется заплатить эту цену. И кстати, мы платим гораздо более высокую цену в нашей борьбе за свободу. Мы платим жизнями наших солдат. Мы платим жизнями наших граждан.
7 октября мы отметили третью годовщину чудовищной, варварской резни, устроенной «Хамасом», в которой погибли без малого полторы тысячи наших мирных жителей — женщины, дети. Это пример того, с кем нам приходится иметь дело в регионе. И мы готовы заплатить высокую цену за то, чтобы трагедия 7 октября никогда не повторилась.
— Считается, что «Хамас» совершил свое нападение в столь варварской форме специально для того, чтобы вынудить Израиль на жесткий ответ, который остановил бы активно идущий процесс его сближения с арабским миром. Можно ли сказать, что в этом «Хамас» преуспел?
— Определенно нет. Вы правы: одной из целей «Хамаса» было нанести удар по отношениям Израиля со странами, подписавшими «соглашения Авраама». И это цель не только «Хамаса», но и других экстремистских сил в регионе, а именно Ирана и его прокси в Ливане, Ираке, Йемене. Но их план провалился.
Несмотря на все их усилия, наши отношения с умеренными арабскими режимами превосходны. Уровень нашего сотрудничества по-прежнему высок. Почему? Потому что они понимают то же, что и мы: главная угроза стабильности на Ближнем Востоке исходит от иранского режима.
Страны Персидского залива никак не провоцировали Иран, но он напал на них, прикрываясь словами о том, что атакует американские объекты. Нет, они атаковали гражданские цели в ОАЭ, Бахрейне, Иордании. Через своих прокси, хуситов, они напали на Саудовскую Аравию. Так что всем очевидно, что линия фронта на Ближнем Востоке проходит не между Израилем и арабскими странами. Мы с ними на одной стороне.
— Израиль многократно одерживал победы в войнах, проводил успешные спецоперации и так далее. Но война на Ближнем Востоке продолжается с небольшими перерывами 80 лет. Может быть, этот конфликт просто не имеет силового решения?
— Война и военная мощь — это средство, а не цель. Есть и другие инструменты для достижения наших целей и задач, но когда у нас есть упорные враги, такие как иранский режим, мы вынуждены полагаться на силу и действовать решительнее, чем они. Я согласен, что одной силы недостаточно, существуют другие средства и инструменты для решения проблемы. Но посмотрите: за последние три года нам удалось значительно ослабить иранский режим и его ставленников. И нам придется продолжать свою линию, поскольку на данный момент существующий режим не изменил своего стремления уничтожить Израиль.