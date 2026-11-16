Хуситы подбираются к Адену

Согласно докладам аравийских разведок, на которые ссылается Telegraph, в эти месяцы движение «Ансар Аллах» нарастило кустарное производство ракет и дронов, используя для этого китайские комплектующие. Группировка, которая считается частью неформального регионального блока близких к Ирану сил, давно хочет снизить свою зависимость от своего основного спонсора, утверждают источники Telegraph. И, по их словам, хуситы добились на этом направлении определенных результатов: они ведут боевые действия без активной помощи Ирана, который, впрочем, пока сохраняет каналы поддержки боевиков и даже консультируют их действия напрямую за счет своих военных советников.