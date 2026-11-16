Хуситы подбираются к Адену
Правительственные силы Йемена оставили западное побережье
Международно признанное правительство Йемена 15 ноября официально объявило о выводе своих войск из районов на побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Такое решение было принято после тяжелых боев с радикальным движением «Ансар Аллах» (хуситы), которые продолжались на этом направлении почти 40 дней. Теперь правительственные войска стягивают свои силы к Адену — временной столице страны, которую хуситы намерены захватить в ходе готовящегося наступления.
Правительственные войска совершили передислокацию из районов вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и юго-западного округа Зубаб в рамках «реорганизации и усиления присутствия на других направлениях», сообщило 15 ноября командование правительственных войск. Основной целью передислокации называют подготовку к обороне временной столицы страны, где располагается центральное правительство — города Аден — и соседних провинций, а также организацию контрнаступательных операций в районе осажденного хуситами города Таиз. «Защита временной столицы Адена и снятие осады с Таиза является национальной и моральной ответственностью»,— отметил официальный представитель йеменской армии Маджид ан-Нузейли.
Наступление хуситов на побережье Баб-эль-Мандебского пролива началось 10–11 сентября 2026 года. В ходе первых дней операции боевикам удалось установить контроль над портовым городом Моха, районом Дубаб и некоторыми островами в акватории Баб-эль-Мандебского пролива. Через месяц подразделения международно признанного правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии начали контрнаступательную операцию против хуситов с целью вернуть стратегические позиции у пролива. Тяжелые бои между лояльными правительству силами и отрядами хуситов продолжались 42 дня.
В йеменском правительстве подчеркивают, что нынешнюю передислокацию не следует интерпретировать как отступление под давлением «Ансар Аллах»,— это только перегруппировка сил и занятие наиболее выгодных позиций. Однако хуситы утверждают, что ситуация на поле боя складывается в их пользу.
В последние недели хуситы начали готовить новое крупное наступление «на земле». Как рассказали 11 ноября источники газеты Telegraph, верхушка «Ансар Аллах» пытается подготовить и провести операцию по захвату Адена и свержению центрального правительства Йемена. По их сведениям, одновременно хуситы концентрируют силы для захвата Таиза — третьего по величине города Йемена, который находится в осаде с октября. При этом, как подчеркивают источники Telegraph, Аден считается йеменскими боевиками более легкой целью, чем Таиз.
Согласно докладам аравийских разведок, на которые ссылается Telegraph, в эти месяцы движение «Ансар Аллах» нарастило кустарное производство ракет и дронов, используя для этого китайские комплектующие. Группировка, которая считается частью неформального регионального блока близких к Ирану сил, давно хочет снизить свою зависимость от своего основного спонсора, утверждают источники Telegraph. И, по их словам, хуситы добились на этом направлении определенных результатов: они ведут боевые действия без активной помощи Ирана, который, впрочем, пока сохраняет каналы поддержки боевиков и даже консультируют их действия напрямую за счет своих военных советников.
Параллельно с наступлением в Йемене хуситы продолжают атаковать Саудовскую Аравию, пытаясь парализовать ее экономическую жизнь.
15 ноября боевики проинформировали, что нанесли удар двумя баллистическими ракетами по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в Эр-Рияде. Деловые и финансовые кварталы саудовской столицы начали сталкиваться с «прилетами» неделю назад, когда хуситы атаковали небоскреб саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco в одном из деловых центров города.
Саудовский правящий дом на этом фоне принял решение перенести на 2027 год десятый юбилейный бизнес-форум «Инвестиционная инициатива будущего» — так называемый «Давос в пустыне», который должен был пройти на территории королевства 26–29 октября. Основной причиной переноса мероприятия, которое служит для Саудовской Аравии важным средством привлечения прямых иностранных инвестиций в несырьевые секторы, стала ситуация в сфере безопасности, ухудшившаяся из-за хуситских обстрелов.