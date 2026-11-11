Египет заявил об отправке военной помощи Саудовской Аравии для борьбы с хуситами
Египет предоставил Саудовской Аравии военную помощь для противодействия йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом рассказал министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты, передает The National. В октябре египетские парламентарии одобрили такую поддержку для защиты королевства от ударов хуситов.
Бадр Абдель Аты не назвал численность отправленных в Саудовскую Аравию военнослужащих и не уточнил, какое оружие туда поставлено. Источники The National сообщили о переброске сотен египетских военных, бронетехники, зенитных батарей и ракет класса «земля — земля». По их словам, среди средств ПВО есть в том числе «Амун». Этот комплекс малой и средней дальности рассчитан на перехват ракет и беспилотников, летящих на небольшой высоте.
Один из собеседников издания оговорился, что помощь предназначена для обороны саудовской территории, а не для ударов по хуситам. При нападении Каир вправе защищаться, добавил он.
Саудовская Аравия руководит арабской коалицией, которая поддерживает правительственные войска Йемена, и атакует позиции хуситов с воздуха. «Ансар Аллах» отвечает ударами по саудовской инфраструктуре. Накануне хуситы заявляли об атаке на аэропорт в Эр-Рияде и объекты нефтяной компании Saudi Aramco.