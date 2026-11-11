Египет заявил об отправке военной помощи Саудовской Аравии для борьбы с хуситами

Бадр Абдель Аты не назвал численность отправленных в Саудовскую Аравию военнослужащих и не уточнил, какое оружие туда поставлено. Источники The National сообщили о переброске сотен египетских военных, бронетехники, зенитных батарей и ракет класса «земля — земля». По их словам, среди средств ПВО есть в том числе «Амун». Этот комплекс малой и средней дальности рассчитан на перехват ракет и беспилотников, летящих на небольшой высоте.