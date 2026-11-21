Беспилотники ударили по шедшему в Калининград судну в Финском заливе
Два беспилотника ударили по грузовому судну, следовавшему в Калининград. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива — в трех морских милях от российской границы. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Экипаж эвакуируют. Последствия атаки уточняются, добавил губернатор.
Прошлой ночью силы ПВО сбили 73 беспилотника вооруженных сил Украины над Ленинградской областью. О пострадавших не сообщалось.