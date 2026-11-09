Трамп заявил о позитивной динамике в решении конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивной динамике в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом он сообщил по итогам разговора с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.
«Мы наблюдаем позитивную динамику на пути к завершению этого конфликта… По завершении этой военной операции американский народ и весь мир будут в гораздо большей безопасности и защищенности»,— написал президент США в Truth Social.
Господин Трамп добавил, что страны Ближнего Востока согласились с тем, что у Ирана не может быть ядерного оружия, а также предпочли бы статус-кво при урегулировании конфликта. «Иными словами, продолжение величайшей морской блокады в истории и новой операции “Железные ворота”»,— добавил он.
8 ноября Дональд Трамп объявил о запуске работы оперативной группы под названием «Железные ворота». Главной задачей новой структуры станет тотальное блокирование сухопутных коридоров и перевозок со стороны Каспийского моря. По данным американских военных, через эти коридоры Тегеран за последний год получил продвинутое вооружение и технологии двойного назначения.