Трамп заявил о позитивной динамике в решении конфликта с Ираном

Господин Трамп добавил, что страны Ближнего Востока согласились с тем, что у Ирана не может быть ядерного оружия, а также предпочли бы статус-кво при урегулировании конфликта. «Иными словами, продолжение величайшей морской блокады в истории и новой операции “Железные ворота”»,— добавил он.