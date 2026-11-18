Война в беззвучном режиме
США и Иран молча обмениваются ударами уже два месяца
Администрация президента США Дональда Трамп скрывает регулярный обмен ударами с Ираном, который продолжался последние два месяца в районе Ормузского пролива. Это связано с тем, что Белый дом не хотел признаваться в продолжении затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Однако с 13 ноября масштабы этих обстрелов возросли и стали достоянием гласности — после того как Корпус стражей исламской революции приступил к атакам на Бахрейн, а 17 ноября нанес удары по Кувейту.
Соединенные Штаты и Иран почти два месяца ведут ограниченный обмен ударами в акватории Персидского залива и в районе Ормузского пролива, сообщили несколько информированных источников телеканала NBC. По их словам, Вашингтон сознательно это не афишировал, чтобы скрыть, что война на Ближнем Востоке по сути продолжается. «Они совершают эти удары и не верифицируют их»,— сообщил телеканалу NBC источник, комментируя действия Центрального командования вооруженных сил (ВС) США.
Однако с 13 ноября ситуация кардинально изменилась. Атмосфера «тихой войны» была нарушена, когда Иран нанес мощный удар беспилотниками по американскому радиолокационному пункту в Бахрейне, заявив, что это был ответ на американский авиаудар по вышке связи в иранском портовом городе Сирик. После нескольких обстрелов Бахрейна Иран 17 ноября нанес удар по Кувейту: военные эмирата подтвердили перехват воздушных целей в небе над страной, а жители сообщали о звуках взрывов.
В тот же день истребители ВВС США нанесли удары по ракетной пусковой площадке на иранском острове Кешм, а представители военного министерства были вынуждены признать факт этой атаки.
В Вашингтоне назвали операцию актом самообороны в ответ на постоянные атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Иранская сторона при этом придерживается другой политики: она подтверждает прилеты по своей территории, но старается соблюдать режим тишины в отношении танкерной войны в Ормузском проливе, сообщая о подбитых судах очень обтекаемо. За последние дни иранская сторона смогла атаковать четыре судна, включая супертанкер с 2 млн баррелей нефти на борту и один газовоз. Атаки на торговые суда были зафиксированы также в территориальных водах ОАЭ и у берегов Омана.
Если стороны вернутся к полномасштабному конфликту, США могут испытать нехватку ресурсов. Как заявил вечером 17 ноября на слушаниях в Сенате исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Као, Соединенные Штаты израсходовали значительную часть запаса дальнобойных ракет. Он рассказал, что из-за истощения арсеналов точного оружия ВМС США даже были вынуждены задействовать просроченные боеприпасы, попросту сменив их маркировку. «Большая часть боеприпасов, использовавшихся в ходе "Эпической ярости", были перекодированы»,— проинформировал и. о. министра. При этом Ханг Као сравнил это с попыткой «оживить черствый хлеб» с помощью воды и микроволновки: «Я вырос в бедной семье. Вещи вроде хлеба не имеют срока годности. Нужно просто намочить его в воде и поставить в микроволновку на 15 секунд, и можно есть».
Тем временем в Иране замечены новые вспышки протестной активности, подавление которой правоохранительными органами в январе и феврале 2026 года и стало одним из формальных поводов для нанесения американо-израильских ударов по Исламской Республике. В городе Абданан на юго-востоке провинции Илам начались массовые антиправительственные демонстрации после гибели 13 работников нефтяной отрасли в результате аварии служебного автобуса, произошедшей 14 ноября.
Участники траурного шествия 17 ноября выдвинули требования наказать виновных в аварии, которая, по их мнению, случилась из-за халатности, и лишить постов местных чиновников.
Акция быстро переросла в антиправительственное выступление — силовики применили слезоточивый газ и разогнали толпу.
Правозащитники сообщают о точечных задержаниях участников шествия. Есть основания ожидать, что ситуация вокруг подавления протестов в Абданане запустит эффект домино: население Ирана накопило огромную усталость от последствий затяжной войны с США, а провинция Илам населена преимущественно курдами и лурами — общинами, оказывающими мощное сопротивление любому давлению центра.