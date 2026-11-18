Если стороны вернутся к полномасштабному конфликту, США могут испытать нехватку ресурсов. Как заявил вечером 17 ноября на слушаниях в Сенате исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Као, Соединенные Штаты израсходовали значительную часть запаса дальнобойных ракет. Он рассказал, что из-за истощения арсеналов точного оружия ВМС США даже были вынуждены задействовать просроченные боеприпасы, попросту сменив их маркировку. «Большая часть боеприпасов, использовавшихся в ходе "Эпической ярости", были перекодированы»,— проинформировал и. о. министра. При этом Ханг Као сравнил это с попыткой «оживить черствый хлеб» с помощью воды и микроволновки: «Я вырос в бедной семье. Вещи вроде хлеба не имеют срока годности. Нужно просто намочить его в воде и поставить в микроволновку на 15 секунд, и можно есть».