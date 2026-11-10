Вашингтону и Тегерану готовят очную ставку

Вечером 9 ноября президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что власти Ирана стремятся к сделке с Соединенными Штатами. «Я хотел бы поступить именно так (закончить конфликт на Ближнем Востоке дипломатическим соглашением.— “Ъ”). Я могу сказать вам, что Иран хотел бы заключить сделку. И мы узнаем, произойдет это или нет»,— подчеркнул глава Белого дома. Он добавил, что прекращение войны в регионе зависит от ряда факторов. «Мы могли бы покончить с этим быстро или же за короткий… период. И сейчас вопрос в том, смогу ли я сделать это быстро или нет»,— отметил господин Трамп.