Вашингтону и Тегерану готовят очную ставку
США готовы смириться с обогащением урана на иранских объектах
На следующей неделе Катар может принять переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. Об этом заявил 9 ноября глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрахим Калын. По данным арабских СМИ, в центре обсуждений находится проект соглашения, в рамках которого США готовы согласиться с гражданской ядерной программой Ирана, предусматривающей, в частности, обогащение урана на иранских объектах до уровня 3,67% и частичную разморозку иранских банковских активов за рубежом.
Свое заявление Ибрахим Калын сделал, выступая на конференции в Анкаре. Он сообщил, что на следующей неделе Катар, один из главных региональных посредников в американо-иранских переговорах, примет у себя консультации с участием Джей Ди Вэнса и Мохсена Резаи.
Как отметил Ибрахим Калын, на данный момент даже небольшой военный инцидент «на земле» может ввергнуть Ближний Восток в полномасштабную войну. «Если можно будет достичь этого соглашения (между США и Ираном.— “Ъ”) в ближайшие дни, то обмена ударами не будет»,— заявил руководитель турецкого разведывательного ведомства.
Вечером 9 ноября президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что власти Ирана стремятся к сделке с Соединенными Штатами. «Я хотел бы поступить именно так (закончить конфликт на Ближнем Востоке дипломатическим соглашением.— “Ъ”). Я могу сказать вам, что Иран хотел бы заключить сделку. И мы узнаем, произойдет это или нет»,— подчеркнул глава Белого дома. Он добавил, что прекращение войны в регионе зависит от ряда факторов. «Мы могли бы покончить с этим быстро или же за короткий… период. И сейчас вопрос в том, смогу ли я сделать это быстро или нет»,— отметил господин Трамп.
Как рассказали источники канала «Аль-Арабия», Катар и другой посредник, Пакистан, сейчас продвигают проект американо-иранского соглашения, который предполагает срочное открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады с иранских портов.
Инициатива включает в себя пункт о разморозке от $6 млрд до $9 млрд иранских активов в зарубежных банках и формальное согласие Соединенных Штатов на то, чтобы иранская сторона сохраняла гражданскую ядерную программу и могла самостоятельно обогащать уран до уровня 3,67%, то есть в значениях, которые были предусмотрены ядерной сделкой 2015 года. Иран, согласно катарско-пакистанскому плану, должен взять на себя обязательство допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии.
Вероятно, этот проект соглашения был одной из основных тем визита, который нанес в США 9 ноября премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани. Он провел закрытую встречу в Белом доме с Дональдом Трампом.
Впрочем, в Тегеране отрицают, что допускают какие-либо контакты с Вашингтоном. Как заявил 9 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, никакой встречи вице-президента США и главы Высшего совета национальной безопасности Ирана не планируется в перспективе. «Эти домыслы и медийные вбросы абсолютно беспочвенны, и никаких планов проведения такой встречи нет»,— подчеркнул шеф иранской дипломатии.
Господин Аракчи отметил, что война с Ираном не может завершиться ни применением военной силы, ни ужесточением санкций. У США есть только один выход — выполнить перечень иранских требований, заявил он.
В разговоре с катарским изданием The Middle East Eye высокопоставленный иранский источник добавил, что Тегеран не питает никаких иллюзий по поводу переговорного процесса и ожидает в ближайшее время новой волны бомбардировок со стороны США и Израиля. Кроме того, Исламская Республика прорабатывает план ответных ударов, которые могут быть более масштабными, чем прежние. «Трамп понимает только торг, и мы должны сделать так, чтобы это (новое обострение конфликта.— “Ъ”) обошлось ему очень дорого,— отметил иранский собеседник The Middle East Eye.— Мы (в рамках очередной военной кампании.— “Ъ”) сосредоточимся на американских базах, которые использовались американскими войсками для нападений на Иран».