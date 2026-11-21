Замглавы Ростехнадзора утвердили заместителем гендиректора МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утвердил замглавы Ростехнадзора Алексея Ферапонтова на пост своего заместителя по вопросам ядерной энергетики. Он должен прибыть в Вену в начале 2027 года, сообщил зампостпреда России при международных организациях в Вене Роман Устинов.
«Представители секретариата, отвечающие за вопросы административно-кадровые, уже связывались с Алексеем Викторовичем, и разговор идет о том, когда он сможет прибыть в Вену, чтобы запустить бюрократические процессы, связанные с подписанием контракта»,— рассказал ТАСС господин Устинов.
СМИ писали, что 16 ноября господин Гросси разослал членам Совета управляющих МАГАТЭ письмо, в котором предложил кандидатуру россиянина на пост своего зама. Глава МАГАТЭ охарактеризовал господина Ферапонтова как известного эксперта в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности.
Алексей Ферапонтов работает в Ростехнадзоре с 2003 года. До этого занимал должности замгендиректора «Росгосстраха» и замгендиректора «Ингосстраха».