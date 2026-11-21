Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утвердил замглавы Ростехнадзора Алексея Ферапонтова на пост своего заместителя по вопросам ядерной энергетики. Он должен прибыть в Вену в начале 2027 года, сообщил зампостпреда России при международных организациях в Вене Роман Устинов.