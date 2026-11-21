Никитин сообщил о восстановлении движения поездов по Крымскому мосту
Движение поездов по мосту в Крым восстановлено в полном объеме, заявил «РИА Новости» вице-премьер Андрей Никитин. Возможные сроки возобновления автомобильного движения он не назвал.
Господин Никитин добавил, что глава Минтранса Дмитрий Ядров регулярно докладывает ему о ситуации с перевозками грузов и пассажиров в Крым. Минтранс также ежедневно проводит заседание штаба по этой теме.
Крымский мост за эту неделю был атакован трижды. После второй атаки 17 ноября СКР сообщил, что зафиксированы повреждения конструкции моста. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову, что повреждена «основная балка пролета», в том числе одна из арок моста. Автомобильное движение по нему было приостановлено.