Страны Персидского залива потребовали компенсации от Ирана за прилеты

По заявлению Аль-Будайви, с 28 февраля 2026 года страны организации подверглись более чем 7 тыс. ракетным и беспилотным атакам, в которых они обвиняют Иран. Среди объектов поражения ССАГПЗ называет аэропорты и морские порты, электростанции, опреснительные установки, жилые дома.