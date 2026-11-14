Страны Персидского залива потребовали компенсации от Ирана за прилеты
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) через ООН потребовал от Ирана возместить ущерб от ракетных и беспилотных атак. С требованием выступил генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем Мохаммед Аль-Будайви на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
«Мы призываем Совет Безопасности и международное сообщество привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и обязать Иран возместить причиненный ими ущерб», — заявил ССАГПЗ.
По заявлению Аль-Будайви, с 28 февраля 2026 года страны организации подверглись более чем 7 тыс. ракетным и беспилотным атакам, в которых они обвиняют Иран. Среди объектов поражения ССАГПЗ называет аэропорты и морские порты, электростанции, опреснительные установки, жилые дома.
Конкретная сумма запрашиваемой компенсации на заседании СБ ООН не прозвучала. Но речь идет о принципиальном требовании возместить весь причиненный ущерб.