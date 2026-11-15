МИД: Россия не имеет данных о ядерной деятельности в районе горы Кирка в Иране

Кроме того, по его словам, США и «евротройка» (Франция, Британия и ФРГ), пользуясь арифметическим большинством в Совете управляющих МАГАТЭ, потребовали направить сентябрьскую резолюцию в Совет Безопасности ООН. «Строго говоря, это не означает, что иранское досье было туда передано. Однако фактически страны Запада и председательствовавшая в Совбезе ООН Греция устроили с этой подачи бессмысленные дискуссии»,— заявил высокопоставленный дипломат. По его словам, «это опасные упражнения, ведущие к эскалации» и «никакой полезной практической отдачи от них не может быть по определению».