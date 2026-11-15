МИД: Россия не имеет данных о ядерной деятельности в районе горы Кирка в Иране
У России, как и у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), нет информации о якобы проводимой в районе горы Кирка (Pickaxe Mountain) незадекларированной ядерной деятельности. Об этом в интервью “Ъ” заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«МАГАТЭ никогда не сообщало об этом объекте. Насколько нам известно, никаких сведений, подтверждающих, что там могла бы осуществляться какая-то ядерная деятельность, у агентства нет,— сказал он “Ъ”, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения США в адрес Ирана.— У нас информации на этот счет тоже не имеется. Американцы же в свойственной им манере обосновать свои обвинения не удосужились или не смогли».
В июле президент США Дональд Трамп назвал новую мишень «для хорошего большого удара» — гору Кирка, под которой, как утверждают американские специалисты, строится или уже построен секретный ядерный объект. О его точном предназначении в открытых источниках данных нет, но США не исключают, что там могут возводить завод по обогащению урана. Никаких доказательств в пользу этой версии власти США не приводят.
По словам же Михаила Ульянова, усилиями западного большинства в Совете Безопасности ООН и в Совете управляющих МАГАТЭ «вместо серьезной работы по урегулированию конфликта (вокруг Ирана.— “Ъ”) продолжаются бессмысленные политические игры». «В сентябре Совет управляющих принял очередную резолюцию с требованием обеспечить доступ инспекторов агентства на все иранские ядерные объекты. И это происходит в условиях, когда Вашингтон и Тель-Авив регулярно угрожают Тегерану ракетными ударами, которые в случае допуска международных чиновников на соответствующие объекты могут поставить их жизни под прямую угрозу»,— напомнил он.
Кроме того, по его словам, США и «евротройка» (Франция, Британия и ФРГ), пользуясь арифметическим большинством в Совете управляющих МАГАТЭ, потребовали направить сентябрьскую резолюцию в Совет Безопасности ООН. «Строго говоря, это не означает, что иранское досье было туда передано. Однако фактически страны Запада и председательствовавшая в Совбезе ООН Греция устроили с этой подачи бессмысленные дискуссии»,— заявил высокопоставленный дипломат. По его словам, «это опасные упражнения, ведущие к эскалации» и «никакой полезной практической отдачи от них не может быть по определению».