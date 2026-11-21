Губернатор исключил перебои в снабжении Калининграда после атаки БПЛА в Финском заливе
Беспрозванных заявил об отсутствии угрозы снабжению Калининградской области
Ничего не угрожает снабжению Калининградской области после удара беспилотников по судну в Финском заливе, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. Ранее два дрона ударили по грузовому судну, шедшему в Калининград.
Глава региона сообщил о контактах с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Росморречфлотом по поводу атаки. «Вопрос на моем личном контроле»,— написал Алексей Беспрозванных в Telegram-канале.
Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива — в трех морских милях от российской границы. Экипаж судна эвакуировали, сообщил Александр Дрозденко. Последствия атаки уточняются.