На прошлой неделе стало известно, что США оповестили Израиль и арабские страны о возможном возобновлении войны с Ираном. 12 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не верит в дипломатическое урегулирование ситуации с Ираном.