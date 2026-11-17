На Ближний Восток прибыл третий американский авианосец
CENTCOM подтвердил прибытие третьего авианосца США на Ближний Восток
Американский авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл на Ближний Восток — в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM). Информацию об этом командование подтвердило в соцсети X.
С учетом прибывшего корабля вблизи Ирана теперь размещены три американских авианосца — USS Theodore Roosevelt, USS George Washington и USS George Bush.
Авианосные ударные группы направляются на Ближний Восток на ротационной основе, сменяя друг друга. В состав прибывшей ударной группы входят авианосец USS Theodore Roosevelt, ракетный крейсер USS Chosin, два эсминца — USS Paul Hamilton и USS Decatur, а также среднее беспилотное судно (MUSV) Seahawk.
На прошлой неделе стало известно, что США оповестили Израиль и арабские страны о возможном возобновлении войны с Ираном. 12 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не верит в дипломатическое урегулирование ситуации с Ираном.